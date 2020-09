Les Croods 2 : Dreamworks dévoile enfin la première bande-annonce

Ça fait maintenant 7 ans que les amateurs du premier film attendent une suite. "Les Croods 2 : Une Nouvelle ère" donne enfin de ses nouvelles puisque Dreamworks vient de partager la première bande-annonce.

Les Croods : un succès inattendu

En 2013, Chris Sanders et Kirk De Micco réalisent pour Dreamworks une aventure hilarante et inédite : Les Croods. Les deux cinéastes placent leur intrigue au temps de la préhistoire pour raconter le quotidien d'une famille de Néandertal. Sans prévenir, le film est un énorme succès critique. La presse comme les spectateurs sont conquis par cette œuvre rythmée, drôle et efficace. Au box-office, le film rapporte plus de 587 millions de dollars pour un budget de 135 millions. Là encore, c'est un succès. Pourtant, depuis 7 ans, la suite se fait désirer. Il y a bien eu une série animée en 2015. Intitulée Les Croods : Origines, cette série n'a pas rencontré le même succès et s'est arrêtée après 4 saisons. 52 épisodes étalés sur 2 ans, diffusés sur la plateforme Netflix. En France, c'est Canal J et Gulli qui ont récupéré les droits de diffusion. Mais cette fois on y est puisque Dreamworks partage enfin la première bande-annonce de la suite.

Une bande-annonce efficace

C'est un plaisir de revoir Les Croods sur grand écran. Attendu le 2 décembre prochain au cinéma, Les Croods 2 : Une Nouvelle ère est réalisé par Joel Crawford, l'homme derrière Kung Fu Panda 2. Côté casting vocal, la distribution se compose notamment de Nicolas Cage, de Ryan Reynolds et d'Emma Stone. Et la première bande-annonce suggère une suite totalement ancrée dans l'univers du premier opus.

Cette suite raconte une nouvelle fois les déboires de la famille Croods. Ces dernier ont survécu aux innombrables dangers grâce à leur détermination et leur solidarité. Dans cette nouvelle aventure, ils vont rencontrer une famille plus moderne : les Homo Sapiens. Alors qu'ils ont besoin d'un nouvel endroit où habiter, la famille préhistorique part en quête d'un nouvel havre de paix. Après un long voyage ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs. Ils s'installent ici mais découvrent qu'une famille vit déjà sur ce territoire : la famille Battermans. Débute alors une cohabitation pacifique mais difficile entre les deux clans, avant qu'un terrible danger ne vienne mettre un terme à cet équilibre fragile. Les deux familles vont devoir se serrer les coudes pour survivre. En tout cas cette bande-annonce promet un retour efficace dans l'univers des Croods, que ce soit dans l'écriture ou dans l'esthétique. Rendez-vous cet hiver !