Les Dents de la mer : Lego fait son remake du film et c'est parfait

Un set LEGO du film "Les Dents de la mer" sera très prochainement disponible. Un très bel objet pour les fans du film, que l'entreprise danoise a annoncé en diffusant un court-métrage très réussi, mini-remake en briques du chef d'oeuvre de Steven Spielberg.

Les Dents de la mer en Lego

Les nombreux fans à la fois des petites briques Lego et du film Les Dents de la mer l'avaient rêvé. Et le géant du jouet danois l'a fait. La section Lego Ideas, qui invite les constructeurs de Lego à proposer leurs idées de "sets" et voter pour que l'entreprise produise celle qui aura été choisie, a annoncé la sortie au mois d'août d'un set Les Dents de la mer, avec le bateau Orca, son équipage formé de Brody, Quint et Hooper, et évidemment le terrible requin blanc...

Une pièce de collection pour tout fan qui se respecte du chef-d'oeuvre de Steven Spielberg, dont l'annonce a été accompagnée de la diffusion d'un court-métrage du film en Lego, son parfait mini-remake qui raconte en 1mn30 tout le film. Donc, si vous n'avez jamais vu le film de 1976 (il est actuellement disponible sur Netflix), ne le regardez pas, au risque de ne jamais connaître la délicieuse et immense sensation de terreur infusée par les péripéties de Les Dents de la mer.

Lego et cinéma, un mariage heureux

Mais pour celui qui connaîtrait le film comme sa poche, alors ce petit clip est tout à fait génial. Sans paroles mais avec des symboles dans des bulles pour les personnages, reprenant le formidable thème musical de John Williams, il s'autorise simplement à transformer les scènes violentes du film en des moments burlesques, afin de rester tout de même dans la proposition familiale et ne pas non plus terroriser son public.

Les associations de la marque Lego avec des grands titres ou licences du cinéma sont quasiment devenues la règle chez Lego. Son incursion directe dans le cinéma a été une belle réussite avec La Grande Aventure LEGO en 2014, réalisé par Phil Lord et Chris Miller puis Lego Batman, le film en 2017, deux productions bien reçues par la critique et succès commerciaux.