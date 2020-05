Les Derniers Jedi : Rian Johnson partage des images inédites de Star Wars 8

Hier, lundi 4 mai, c'était la journée internationale « Star Wars ». Pour l'occasion, Rian Johnson, le réalisateur de « Les Derniers jedi », a partagé de superbes photographies en noir et blanc inédites du tournage.

C'est une tradition qui remonte maintenant à de nombreuses années. Le 4 mai est la journée internationale de Star Wars. La raison : cette date s'écrit May the Fourth (May 4th) en anglais, dont la prononciation rappelle la réplique culte de la franchise : « May the Force be With You ». Pour célébrer cette journée, le cinéaste Rian Johnson a partagé des clichés inédits du tournage de Les Derniers Jedi.

Des photographies magnifiques

En 2017, Rian Johnson a la lourde tâche de succéder à J.J. Abrams et de réaliser Star Wars 8 : Les Derniers Jedi. Le cinéaste a offert une vision radicale de la franchise en offrant un long-métrage en total contradiction avec Le Réveil de la Force. Une proposition qui a énormément divisé les fans. Pourtant, le public était bien au rendez-vous, puisque ce huitième opus a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office.

Pour célébrer le 4 mai, Rian Johnson a partagé sur son compte Twitter quatre images inédites du tournage de Star Wars 8. De superbes photos en noir et blanc.

La première montre Frank Oz, le doubleur de Yoda, qui se tient aux côtés de Mark Hamill. En effet, le petit jedi vert était de retour le temps d'un caméo dans Les Derniers Jedi. Un choix qui n'a pas non plus fait l'unanimité.

La deuxième photographie a été prise pendant la confrontation finale entre Luke Skywalker et Kylo Ren. Apparaît alors Adam Driver de dos, face à Mark Hamill. Un cliché somptueux par son jeu de lumières et son noir et blanc qui ne rend pourtant pas hommage à la planète Crait. Une séquence esthétiquement magnifique, qui encore une fois, a divisé les fans par ses choix scénaristiques tranchés.

La troisième image fait office de photo de famille. Les interprètes John Boyega et Kelly Marie Tran entourent le jeune Temirlan Blaev, qui joue un mystérieux enfant sensible à la force. J.J. Abrams n'a malheureusement pas exploité cette brèche ouverte pas Rian Johnson.

Enfin, la dernière image dévoile l'inimitable Anthony Daniels, qui se repose en attendant sa prochaine prise. Son visage ne vous dit peut-être rien, pourtant, Anthony Daniels campe C-3PO depuis le tout premier épisode de la franchise. Et L'Ascension de Skywalker était peut-être sa toute dernière apparition...