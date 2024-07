Après The Kissing Booth, Joey King est de retour sur Netflix avec une comédie romantique qui cartonne

"Les Dessous de la famille" est la comédie romantique du moment sur Netflix, avec Joey King, Nicole Kidman et Zac Efron pour porter cette nouvelle création de la plateforme.

Plusieurs acteurs et actrices ont vu leur carrière exploser grâce à Netflix. Comme Millie Bobby Brown grâce à Stranger Things et qui continue de travailler dans des productions de la plateforme. Dans le même genre, on retrouve Joey King, qui a vu sa notoriété changer avec The Kissing Booth (2018). Le film, adapté du roman éponyme de Beth Reekles, a été un tel succès que la comédienne a repris son rôle dans deux suites sorties en 2020 et 2021. Trois ans après, Joey King est de retour sur le service de streaming et visiblement le public ne l'a pas oubliée. En effet, Netflix a mis en lignes Les Dessous de la famille le 28 juin, et la nouvelle comédie s'est rapidement retrouvée en tête des films les plus vus sur la plateforme en ce moment.

Le film avait plusieurs arguments pour attirer les abonnés avec, outre Joey King, les présences de Nicole Kidman et de Zac Efron. Un casting plutôt malin pour attirer un large public et différentes générations de spectateurs et de spectatrices.

Un succès attendu sur Netflix

Dans Les Dessous de la famille, Zac Efron joue Chris Cole, un acteur hollywoodien habitué à tourner dans des blockbusters. Une véritable star comme l'est son interprète. Évidemment, comme n'importe quelle célébrité, Chris a une assistante. Cette dernière, Zara Ford, est incarnée par Joey King. C'est elle qui doit subir son comportement égoïste, immature et antipathique. Elle n'a clairement pas une grande estime de son patron, mais peu au moins bénéficier d'une séparation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Du moins, jusqu'à ce que Chris rencontre sa mère, Brooke (Nicole Kidman), qui peine à trouver l'inspiration pour écrire. Une femme clairement aux antipodes des midinettes qu'enchaînent Chris.

Les Dessous de la famille coche les cases de la comédie romantique et ne cherche pas à surprendre. Ainsi, dès lors que Chris envoie Zara faire une course pour lui au milieu de la nuit, et lui demande de lui rapporter "quelque chose de cool, qui change et qui pourrait lui plaire", on comprend ce qui arrivera lorsque l'acteur rencontrera la mère de son assistante. À savoir le début du cauchemar de Zara, qui après avoir enfin décidé de démissionner pour ne plus supporter Cole, va le retrouver chez elle suite à un concours de circonstances.

Sans révolutionner le genre, Les Dessous de la famille a de quoi amuser et divertir, en grande partie grâce à une Joey King attachante et un Zac Efron plein d'autodérision. Un genre de téléfilm haut de gamme qui, sans être mémorable, a tout pour convenir aux abonnés de Netflix.

