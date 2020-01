Les Douze Salopards : le reboot pourrait ouvrir une franchise

Le royaume des remakes ne cessera pas de s’accroître dans l’immédiat. Le classique de 1967, « Les Douze Salopards », va y avoir droit, avec David Ayer à la mise en scène. Le film pourrait même être le début de quelque chose de plus grand, en étant le premier volet d’une franchise.

Remplacé de manière logique par James Gunn pour le prochain film du Suicide Squad, David Ayer se tourne vers une autre équipe. Il ne se facilite pas spécialement la tâche en passant après Robert Aldrich pour un remake des Douze Salopards. Plus grand chose ne nous étonne désormais, quand on connaît l’aptitude fulgurante qu’a Hollywood pour tout recycler. La démarche est quelque peu risquée, Ayer s’attaquant ici à un monument des années 60.

Si vous ne la connaissez pas, il n’est jamais trop tard pour découvrir cette péloche enflammée qui raconte comment, lors de la Seconde Guerre Mondiale, l’armée américaine forme un commando de douze criminels pour une mission suicide. Les élus ne sont pas choisis au hasard. Ils sont condamnés à mort ou forcés d’exécuter de lourds travaux d’interêts généraux. C’est une grosse opportunité qui s’offre à eux de se racheter. Mais leur objectif ne sera pas simple. Ils devront prendre d’assaut un château rempli de généraux nazis, dans le Nord de la France. S’ils parviennent à les éliminer, ce sera une avancée majeure dans ce conflit si dévastateur.

Film sur la guerre, qui questionne notre rapport à l’héroïsme tout en nous mettant face à de vrais dilemmes moraux, Les Douze Salopards savait comment perturber son audience. David Ayer pourra-t-il en faire de même ? Son projet de remake ne reprendra pas exactement la trame principale connue mais va plutôt se dérouler à notre époque. Durant une interview pour Collider, le metteur en scène n’a pas caché que son film pourrait être le début d’une franchise :

Je pense juste qu’il y a une opportunité pour débuter une excellente franchise d’action. Je vais avoir des solides premiers rôles, et je vois ça dans la veine des Mission : Impossble, ou des Fast & Furious, dont j’ai écrit le premier. C’est comme tout, vous construisez une formidable famille de personnages, et vous les regardez rebondir les uns contre les autres et s’en rendre fous.