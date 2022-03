Les Enfants des justes (France 2) : une fiction au cœur de la Seconde Guerre mondiale avec Gérard Lanvin

Ce soir France 2 plonge les téléspectateurs au cœur de la Seconde Guerre mondiale et met en lumière un couple touchant, formé par Gérard Lanvin et Mathilde Seigner dans le téléfilm "Les enfants des justes". Ensemble, ils vont tenter de venir en aide à des enfants juifs venus se réfugier chez eux.

Les Enfants des justes : adaptation du roman de Christian Signol

Fabien Onteniente le réalisateur de Camping, All inclusive ou encore Disco se dévoile dans un tout autre registre en adaptant l'œuvre de Christian Signol. Celui qui a l'habitude de nous faire rire avec des comédies populaires, s'attaque donc à une histoire bien plus dramatique avec son téléfilm Les Enfants des justes.

Depuis bien longtemps, le cinéaste avait pour idée de réaliser une fiction inédite au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C'est en tombant sur le roman de l'écrivain qu'il a décidé d'adapter l'histoire de Blanche et Virgile, qui se déroule en 1942.

Le couple habite en zone libre très près de la ligne de démarcation. La guerre bat son plein, et très vite, ils vont aider un réseau local de résistants et servir de passeurs. Grâce à la barque de Virgile, ils vont faire passer clandestinement des personnes juives en danger. Eux, qui n'ont jamais pu avoir d'enfant, vont héberger et cacher le jeune Sarah, 10 ans.

Quelques mois plus tard, Virgile découvre Simon, un garçon juif caché dans une malle dans l’atelier de menuiserie de son père situé près de la rivière...

Les enfants des justes ©France TV

Un casting quatre étoiles

Dans cette fiction inédite, on retrouve Mathilde Seigner et Gérard Lanvin. Ils endossent les rôles de Blanche et Virgil et nous prouvent une nouvelle fois leur talent dans ce registre. Gérard Lanvin a tout de suite était motivé par ce rôle. On peut lire dans les colonnes du Figaro que l'acteur souhaitait à tout prix partager l'affiche avec Mathilde Seigner :

Quand j’ai su qu’il y avait un couple à former avec une actrice, j’ai voulu Mathilde (...) Car Mathilde fait partie de ma famille, elle ose dire les choses. Elle venait de perdre son ami Yves Rénier et n’était pas prête à retravailler. Je lui ai juste dit : “Viens Mathilde, nous avons un couple à faire vivre qui peut être important. Si on y met ce qu’il faut, on peut transmettre un message. Nous avons un devoir de mémoire".

Les enfants des justes ©France TV

Ambre Pallas, la jeune fille qui incarnait Lili dans Sam, se glisse dans la peau de la petite Sarah. A ses côtés, Philippe Torreton joue le rôle du Docteur Dujarric qui s’occupe de faire passer les personnes juives en zone libre. Cyril Lecomte, Sophie Guillemin, Danièle Lebrun et Françoise Bureloup viennent compléter le casting.

Des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires

Très discret et taiseux à propos de leurs sentiments, le couple va faire preuve d'une grande générosité envers ces enfants. Même s'il y a beaucoup de non-dits, Virgile qui est plutôt bourru, va témoigner son affection grâce à ses actions bienveillantes et son désir de transmettre.

Au-delà de la grande histoire, c’est la petite histoire, celle de l’intime, qui émeut. Avec Les Enfants des justes, Fabien Onteniente tenait à mettre en lumière un couple ordinaire, qui a bravé les interdits et s'est mis en danger pour sauver des enfants juifs.

La fiction inédite sera diffusée sur France 2 dans le cadre d'une soirée autour de la Seconde Guerre mondiale à propos de l'occupation et de la résistance. Le téléfilm sera suivi d’un documentaire inédit "Infrarouge", La rafle des notables, adaptation du livre éponyme d'Anne Sinclair.

Les Enfants des justes est également disponible sur la plateforme Salto.