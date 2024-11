Les Enfants perdus : ce documentaire sur une folle histoire vraie est dispo sur Netflix

Netflix propose désormais à ses abonnés "Les Enfants perdus : 40 jours dans la jungle", un documentaire qui revient sur une histoire folle récemment survenue dans la partie colombienne de la forêt amazonienne.

Les Enfants perdus : 40 jours dans la jungle, le nouveau documentaire de Netflix

Ce jeudi 14 novembre, Netflix a ajouté deux nouveaux titres à son catalogue. En plus de la série dramatique et romantique coréenne Beyond Goodbye, la plateforme propose désormais à ses abonnés le documentaire Les Enfants perdus : 40 jours dans la jungle.

Orlando von Einsiedel a réalisé Les Enfants perdus, avec l’aide de Jorge Durán et Lali Houghton. Le documentaire raconte une histoire folle, qui est pourtant bel et bien arrivée. Une histoire qui date d’il y a seulement quelques mois. Car les faits racontés ont pris place en mai et en juin 2023.

Quatre enfants livrés à eux-mêmes en pleine jungle amazonienne

Les Enfants perdus s’intéresse à quatre enfants qui ont réussi à survivre en pleine forêt pendant quarante jours. Âgés respectivement de 11 mois, 4 ans, 9 ans et 13 ans, ils étaient dans un avion à destination de San José del Guaviare, en Colombie, à 350 kilomètres de l’aéroport d’où ils étaient partis. Les enfants étaient accompagnés de deux adultes en plus du pilote.

Mais, peu de temps après son départ, l’avion s’est écrasé dans la jungle amazonienne. Deux des adultes sont morts sur le coup. Quant à la mère, elle a survécu pendant quatre jours avant de succomber à ses blessures. Les quatre enfants ont donc été forcés de se débrouiller pour survivre.

Une remarquable histoire de survie

Heureusement, faisant partie du peuple autochtone des Uitoto, les quatre enfants étaient familiers avec l’environnement de la jungle. Ils avaient également appris à chasser, pêcher et cueillir, ces activités étant enseignées dès le plus jeune âge au sein de leur peuple. Finalement, ils ont été retrouvés quarante jours après leur disparition, le 10 juin 2023.

Les Enfants perdus s’intéresse donc à cette histoire en adoptant plusieurs points-de-vue. Le documentaire nous fait vivre la mission de sauvetage à travers le témoignage de l’armée colombienne, des sauveteurs qui se sont portés volontaires parmi la population indigène de la région et des familles des enfants. Avant qu’ils ne soient retrouvés, ces derniers étaient recherchés par environ 350 personnes, mélangeant des soldats, des sauveteurs et des volontaires.

Les Enfants de la jungle pourrait être un carton. Car le documentaire a de quoi capter l’attention de nombreux abonnés Netflix.