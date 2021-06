Les Éternels : comment le film Marvel est-il lié à Thanos ?

"Les Éternels" est sans conteste le film le plus intrigant de ce début de phase 4 dans le Marvel Cinematic Universe. Les fans des comics savent que ces personnages ont un lien avec le terrible Thanos. On vous explique tout, ainsi que la connexion entre le méchant et Thena, l'héroïne incarnée par Angelina Jolie.

Les Éternels : la nouvelle grosse équipe du MCU Dans toute l'histoire du MCU, Thanos est de loin le méchant qui a eu le plus d'impact auprès du public. Il est notamment responsable de la mort de plusieurs super-héros et a, à lui tout seul, chamboulé l'univers étendu. Même s'il a été vaincu à la fin d'Avengers : Endgame, il reste possible de le revoir dans un prochain film. Marvel n'a évidemment jamais annoncé qu'il sera de retour, mais les fans n'ont pas besoin de ça pour mettre en place des théories. À l'approche de la sortie de Les Éternels (3 novembre prochain), il n'est pas insensé de se dire que le film aura possiblement une connexion avec Thanos. Les Éternels ©Marvel Studios Avant d'en arriver à ce point, rappelons de quoi il est question. La réalisation de Chloé Zhao va s'intéresser au groupe qui prête son nom au titre. Les Éternels sont des super-héros nés d'expériences faites par les Célestes. Cette race d'êtres supérieurs leur a donné vie pour qu'ils agissent dans l'intérêt de la Terre. Or, lors de ces expériences, sont aussi nés les Déviants, le pendant méchant des Éternels. Le scénario va raconter le retour de ces derniers sur notre planète pour combattre une terrible menace. Avec cette adaptation, Marvel s'attaque de front à la partie cosmique des comics et va inaugurer une branche qui s'étend sur plusieurs siècles. Quel rapport avec Thanos ? On vous explique tout Maintenant que ces bases sont posées, entrons dans le vif du sujet. Il n'est pas irréaliste de penser que Thanos sera évoqué dans ce prochain film. Pour le comprendre, il faut se plonger dans la mythologie Marvel. Parmi les Éternels se trouve Zuras, fils de Kronos et frère d'A'Lars. Les deux enfants entretiennent des rapports conflictuels et vont devenir des grands ennemis après la mort de leur géniteur. Le principal enjeu est de prendre la relève mais leur vision des choses est différente. À la fin de leur affrontement, Zura parvient à vaincre son frère et l'envoie en exil sur la planète Titan. Un lieu complètement dévasté où il va néanmoins faire la connaissance de Sui'sa, la seule survivante. Ils vont se mettre en couple et jouer un rôle majeur dans la refonte de Titan. C'est alors qu'ils donnent naissance à un enfant, qui n'est personne d'autre que Thanos. Malheureusement pour lui, son physique va entraîner un rejet de la part de son entourage, faisant ainsi grandir en lui une profonde colère qui explosera ensuite durant la saga Avengers. Théna (Angelina Jolie) - Les Éternels ©Marvel Studios En parallèle, Zuras a eu une fille avec Cybèle : Théna. Elle sera présente dans Les Éternels, avec Angelina Jolie pour l'incarner. Si vous avez bien suivi, cette dernière est techniquement la cousine de Thanos. Cependant, les deux n'ont pas de lien direct dans les comics mais on peut se demander si le film ne va pas oser les mettre en relation, ne serait-ce que par le biais d'un flashback dans le passé. Les Éternels ne va pas se dérouler qu'après Avengers : Endgame mais devrait aussi raconter ce qu'il s'est passé avant. On a hâte de savoir si Marvel va établir une connexion avec cet emblématique méchant de l'univers étendu.