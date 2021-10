Les Eternels : le producteur détaille les pouvoirs de chaque personnage

Nate Moore, l’un des producteurs de chez Marvel Studios, a révélé les secrets et les pouvoirs des différents personnages de Les Eternels, le prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Les Eternels : prochain opus du MCU

Attendu le 3 novembre prochain, Les Eternels est le 26ème film du Marvel Cinematic Universe. Réalisé par Chloé Zhao, qui s’est récemment illustrée avec Nomadland, le long-métrage va présenter aux fans une nouvelle équipe inédite : les Eternels.

Ces derniers, imaginés par Jack Kirby dans les années 1970, sont une race très ancienne d’êtres humains créés par les Célestes pour combattre les Déviants. Côté casting, le film réunit une distribution assez impressionnante notamment composée d’Angelina Jolie, de Salma Hayek, de Richard Madden ou encore de Kit Harington.

Lors d’une récente interview avec Screen Rant, le producteur du film, Nate Moore, s’est étendu sur les différents personnages de Les Eternels. Il faut dire que cette équipe est composée de nombreux membres, que le producteur a décortiqué pour davantage de clarté. On en sait maintenant un peu plus sur leurs pouvoirs et leur place dans l’intrigue.

Ikaris

Incarné par Richard Madden, Ikaris est le chef des Eternels. Sorte de Superman céleste, il est réputé pour sa capacité à voler dans les airs et à tirer des rafales cosmiques avec ses yeux. Lui et Sersi seront les personnages centraux du film, et leur romance sera la colonne vertébrale de l’intrigue. Nate Moore a précisé que :

Nous avons fait 25 films maintenant chez Marvel mais c'est le premier film qui est vraiment construit autour d'une romance comme centre de l’intrigue. Vous connaissez évidemment Tony et Pepper, Steven et Peggy, ce sont généralement des histoires secondaires. Ici c’est une romance épique et c’est la véritable colonne vertébrale du film. Richard et Gemma sont en fait de très bons amis et ils se connaissent depuis longtemps, donc cette alchimie a été instantanée, ce qui est très utile lorsque vous essayez de lancer une romance comme celle-ci.

Ikaris (Richard Madden) - Les Eternels ©Marvel Studios

Dans les comics, Ikaris apparaît pour la première fois en 1976. Nate Moore a également souligné le travail de Richard Madden. Il affirme que le comédien apporte un certain charme au rôle :

Si Ikaris est écrit comme dans les comics, de manière un peu ennuyeuse, vous n'allez pas vous investir dans cette romance … et vous n'allez probablement pas autant vous investir dans le film.

Sersi

Sersi est l’un des membres les plus célèbres des Eternels. Dans les comics, c’est la seule des Eternels qui finit par devenir une Avengers. Incarnée par Gemma Chan dans le film de Chloé Zhao, le personnage va être au centre d’une dualité amoureuse entre Ikaris et Le Chevalier Noir, incarné par Kit Harington. Nate Moore résume la situation de cette façon :

Sersi et Dane ont une relation à la fois douce et compliquée. C'était une façon intéressante de construire ce que nous pensons être un triangle amoureux cool.

Sersi (Gemma Chan) - Les Eternels ©Marvel Studios

Dans la timeline du présent présentée dans le film, Sersi et Sprite vivent à Londres et croise la route d’un Déviant pour la première fois depuis 5000 ans. Sersi possède le pouvoir de transmutation de la matière. Nate Moore a expliqué le fonctionnement de ses pouvoirs en les illustrant par une scène précise :

Voici juste quelques story-boards ou un Deviant lui jette un bus. Et au lieu de l’esquiver, elle le pulvérise en pétales de fleurs. Donc ce sont de nouveaux pouvoirs inédits et très excitants pour nous.

Thena

Thena (Angelina Jolie) - Les Eternels ©Marvel Studios

Incarnée par Angelina Jolie, Thena est, selon Nate Moore, la meilleure guerrière de la galaxie. Un titre qui était déjà porté par Gamora par le passé. Thena, qui est accessoirement la cousine de Thanos dans les comics, utilise son énergie cosmique pour créer des armes. Elle peut donc changer d’armes à tout instant, créant des poignards, des épées, des lances, etc… Mais aussi redoutable qu’elle soit, elle souffre également d’un état psychologique qui la rend très vulnérable.

Elle arrive avec quelque chose qui s'appelle Mahd Wy'ry. Si vous êtes des fans de bandes dessinées, vous savez que Mahd Wy'ry est quelque chose qui peut assaillir un éternel. C'est une version de la démence. En raison de la quantité de souvenirs qu'ils ont, ils se perdent, alors elle commence à oublier exactement quand elle est, où elle est. Alors au cours du film, Gilgamesh devient son protecteur. Et quand nous les retrouvons dans les temps modernes, ils vivent dans une cabane en Australie parce qu'elle est trop dangereuse pour être entourée d'humains. Donc c'est un arc amusant pour Angelina à jouer.

Gilgamesh

Gilgamesh (Ma Dong-seok) - Les Eternels ©Marvel Studios

Nate Moore est resté assez évasif concernant Gilgamesh. Incarné par l’excellent Ma Dong-seok, on sait simplement qu’il devient le protecteur de Thena. Nate Moore a cependant expliqué que :

Gilgamesh peut utiliser son énergie cosmique pour créer un exosquelette qui amplifie réellement sa force.

En termes de force physique, Gilgamesh est donc le plus fort des Eternels.

Ajak

Ajak (Salma Hayek) - Les Eternels ©Marvel Studios

Homme dans les comics, Ajak devient femme dans le film de Chloé Zhao. Incarnée par Salma Hayek, Ajak est décrite comme la matriarche des Eternels par Nate Moore. Selon ce dernier, elle est la guérisseuse et la conseillère spirituelle des Eternels :

Elle possède également une ligne de communication avec les Célestes. C’est l’oracle du groupe, c’est à elle qu’ils s’adressent pour obtenir des conseils.

Phastos

Phastos (Brian Tyree Henry) - Les Eternels ©Marvel Studios

Joué par Brian Tyree Henry, Phastos est le génie technologique des Eternels. Comme l’explique Nate Moore, c’est un technopathe qui peut :

Parler aux machines, il peut combiner différentes technologies pour créer de nouvelles technologies inattendues, et il est l'Éternel le plus intelligent. Et à certains égards, Phastos devient le porte-parole du bien de l'humanité parce que certaines de ces technologies ont aidé l'humanité à progresser. Et il est donc très investi dans le bien être de l’humanité.

Makkari

Incarnée par Lauren Ridloff, Makkari est la femme la plus rapide de l’univers. Nate Moore affirme qu’elle est si rapide qu’elle franchit le mur du son à chaque fois qu’elle utilise son pouvoir.

Parce qu'elle vibre constamment, elle bouge constamment, elle-même peut ressentir des vibrations. Ainsi, comme la communauté des sourds, elle peut entendre le monde autour d’elle par le biais des vibrations.

Makkari (Lauren Ridloff) - Les Eternels ©Marvel Studios

Pour ne pas faire une redite visuelle de ce qui a été fait par exemple avec Vif Argent, la super-vitesse est représentée différemment dans Les Eternels. Chloé Zhao a imaginé une super-vitesse liée à l’énergie cosmique comme l’explique Nate Moore :

On peut voir les particules cosmiques qui l'entourent. Ce qui la rend un peu différente de ce que vous avez vu auparavant. Elle a fait le tour du monde des milliers de fois. Elle finit rapidement par s’ennuyer et se sent un peu emprisonnée en étant coincée sur Terre pendant 7 000 ans.

Druig

Druig (Barry Keoghan) - Les Eternels ©Marvel Studios

Makkari est souvent associée à Druig, incarné par Barry Keoghan. Un personnage capable de contrôler les esprits des autres comme Nate Moore l’a expliqué :

Quand ils arrivent sur Terre, Druig est en fait très enthousiaste à l'idée de relever le défi d'aider l'humanité à progresser. Mais à mesure que l'humanité avance et que les sociétés se construisent, il commence à voir que l'humanité ne se traite pas toujours très bien. Et il voit la guerre, le génocide, et le manque de soin pour l'environnement et devient frustré parce que s'il en avait l’autorisation, il utiliserait ses pouvoirs pour contrôler l'humanité pour l'obliger à faire que de bonnes choses. Mais bien sûr, ce n'est pas leur mission, donc il devient très désillusionné par les humains.

Sprite

Sprite, joué par Lia McHugh, vit à Londres quand elle est attaquée par un Deviant. Nate Moore rappelle qu’il s’agit d’une femme de 7000 ans bloquée dans le corps d’une enfant de 12 ans. Le producteur souligne le potentiel comique du personnage, mais également la profondeur dramatique de sa condition :

Elle peut faire des illusions, donc dans le passé, lorsque l'humanité n'avait pas de choses comme la télévision, la radio et Internet, elle était l'une des plus grandes conteuses sur Terre et était considérée comme un dieu. Mais dans le présent, parce qu'elle ressemble à une fille de 12 ans, elle n'est pas très bien traitée. Et elle et Kingo se sont brouillés quand il y a environ 100 ans, il l'a laissée se débrouiller seule pour poursuivre la célébrité, donc ils ont une relation très controversée. C'est aussi une source de comédie.

Kingo

Kingo (Kumail Nanjiani) - Les Eternels ©Marvel Studios

La trajectoire de Kingo, joué par Kumail Nanjiani, est à l’opposée de celle de Sprite. Héros très sage et silencieux dans le passé, il est devenu une star dans le présent. Il se considère comme le Tom Cruise de Bollywood. Il peut créer des explosions d’énergie cosmique du bout des doigts. C’est un personnage qui aime s’amuser selon Moore.

Pour rappel, Les Eternels sort en France le 3 novembre prochain :