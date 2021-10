Les Eternels : les Déviants en action dans les nouvelles images

Marvel vient de publier un nouveau spot TV de « Les Éternels », leur prochaine production. L'occasion pour les spectateurs d'en apprendre davantage sur ces nouveaux personnages et sur leur but au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Les Éternels : prochain tour de piste pour Marvel Studios

Après Black Widow et Shang-Chi, le prochain film du MCU est attendu le 3 novembre dans les salles obscures. Réalisé par Chloé Zhao, oscarisée pour son film sur Nomadland, Les Éternels est chargé d'introduire une toute nouvelle équipe au sein du MCU. Notamment porté par Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington ou encore Salma Hayek, le long-métrage va raconter le destin de cette ancienne race d'êtres humains, qui évoluent sur Terre depuis des siècles maintenant. Capables de manipuler l'énergie cosmique, ils ont été créés par les Célestes afin de protéger la Terre contre leurs homologues diaboliques : les Déviants.

Les Eternels ©Marvel Studios

Initialement, Les Éternels ont été imaginés par Jack Kirby en 1976. Emmenés par Thena (la cousine de Thanos) et Ikaris ; cette grande famille à la puissance colossale, se bat depuis la nuit des temps contre les Déviants (dont Thanos fait partie dans les comics). Très rapidement après leur création par les Célestes, les Éternels établirent leur propre société, isolée des Déviants. Sur Terre, ils bâtirent notamment une ville en Asie, Titanos, qui leur sert à a fois de demeure et de forteresse. En raison de l'énergie cosmique qui parcourt leurs corps, les Éternels sont pratiquement immortels. Tandis qu'ils ne vieillissent pas, ils sont capable de vivre des millénaires entiers. Ils sont immunisés contre toute maladie, et contre les armes conventionnelles.

Des nouvelles images explosives

Marvel Studios vient de publier un aperçu d'une trentaine de secondes pour accompagner la sortie future de Les Éternels. L'occasion pour les spectateurs de voir les Déviants en action. Ces derniers sont visiblement matérialisés par des monstres inquiétants et à la puissance impressionnante. Fait intéressant, il semblerait que les Éternels soient sortis de l'ombre, et deviennent des super-héros médiatiquement connus, à l'instar des Avengers. Cette vidéo permet de porter un regard plus précis sur Thena, incarnée par Angeline Jolie. Celle-ci est visiblement à la tête de l'équipe.

Ikaris apporte également un élément comique, marque de fabrique du MCU, lorsqu'un enfant lui parle de sa cape. Le héros répond alors qu'il ne porte pas de cape. Kit Harington dans la peau du Chevalier Noir apparaît brièvement, tandis que les séquences d'action promettent d'être explosives :