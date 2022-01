Les Éternels : Marvel dévoile deux scènes coupées du film

Après sa sortie au cinéma, « Les Éternels » fait encore parler de lui. En effet, Marvel Studios vient de publier deux nouvelles scènes coupées du film de Chloé Zhao. L'occasion de se replonger dans le blockbuster Marvel.

Les Éternels : Chloé Zhao passe chez Marvel

Le 3 novembre dernier, le 26ème film du Marvel Cinematic Universe (MCU) est sorti dans les salles obscures. Les Éternels était l'occasion d'introduire une nouvelle équipe au sein de l'univers Marvel. Une team surpuissante, vieille de plusieurs millénaires, emmenée par Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden) et Ajak (Salma Hayek). Le reste de la distribution se compose notamment d'Angelina Jolie, de Brian Tyree Henry, de Kumail Nanjiani ou encore de Barry Keoghan. Côté réalisation, c'est Chloé Zhao, récompensée par l'Oscar de la Meilleure réalisatrice pour son excellent Nomadland, qui a été chargée par Marvel Studios de mettre en scène ce nouvel opus du MCU.

Les Éternels ©Marvel Studios

Deux nouvelles scènes coupées

Marvel Studios vient de partager deux scènes coupées inédites de Les Éternels. La première présente Dane Whitman, aka Le Chevalier Noir (Kit Harington) en pleine discussion avec Sprite (Lia McHugh). La jeune fille (qui n'est pas si jeune que ça puisqu'elle est âgée de plusieurs siècles), instruit son interlocuteur humain de l'impact des Éternels et des Déviants sur l'histoire de l'humanité. Les deux protagonistes discutent dans un musée, un décor permettant d'illustrer les propos de Sprite. Le montage a préféré laisser cette discussion de côté, certainement pour ne pas alourdir le métrage d'une surdose d'explications.

La seconde séquence propose une conversation touchante entre Sprite (encore elle) et Makkari (Lauren Ridloff). Les deux femmes discutent du sort de l'humanité et se demandent si elle mérite réellement d'être protégée. Makkari est beaucoup plus optimiste que Sprite et veut croire en la bienveillance du genre humain. Elle profite même de cette scène pour citer Thanos. La puissante guerrière évoque en effet la solidarité des Avengers et plus largement des êtres humains contre le terrible titan. Une connexion qui a elle aussi été coupée au montage.

Marvel Studios profite donc de la sortie de Les Éternels sur le Disney+ américain pour offrir aux spectateurs ces deux séquences coupées. En France, le long-métrage sera disponible en Blu-Ray et DVD le 11 mars prochain.