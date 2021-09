Les Éternels : on sait pourquoi ils n'étaient pas présents dans Infinity War

Lors d'une récente interview, la cinéaste Chloe Zhao a répondu à l'une des plus grandes questions des fans concernant « Les Éternels » : pourquoi ne sont-ils pas intervenus lorsque Thanos a menacé la Terre ?

Les Éternels : le prochain film du MCU

Après Black Widow en juillet dernier, et Shang-Chi et la Légende des dix anneaux qui cartonne actuellement au cinéma, Les Éternels sera le troisième film du Marvel Cinematic Universe (MCU) à sortir cette année. Réalisé par Chloé Zhao, le long-métrage raconte le destin d'une nouvelle espèce de super-héros : les Éternels. Ces derniers appartiennent à une ancienne race d'êtres humains, créés par les Célestes, il y a des milliers d'années. Leur but est de protéger la Terre contre les Déviants. Ces êtres aux pouvoirs sans limite se dissimulent parmi les mortels siècle après siècle, et vont donc se révéler le 3 novembre prochain au cinéma.

Les Eternels ©Marvel Studios

Côté casting, l’œuvre réunit une distribution impressionnante notamment composée de Angelina Jolie dans le rôle de Thena, la cousine de Thanos ; Richard Madden en Ikaris ; Gemma Chan dans la peau de Sersi ; Salma Hayek dans le rôle de Ajak ; Brian Tyree Henry en Phastos ou encore de Kit Harington dans la peau du Chevalier Noir, un héros humain qui ne fait pas partie de la race des Éternels.

Pourquoi les Éternels ne sont pas intervenus contre Thanos ?

Initialement, les Éternels est une création de Jack Kirby en 1970. La saga originelle de ce brillant auteur n'a jamais été totalement terminée. De nombreuses intrigues sont alors régulièrement utilisées pour combler des trous dans la continuité, et expliquer pour quelles raisons les Éternels n'interviennent qu'en de rares occasions. Lors d'une récente interview avec Total Film, la cinéaste Chloé Zhao a expliqué pour quelles raisons les Éternels ne sont pas intervenus pendant Avengers : Infinity War. Selon la réalisatrice, les Célestes ont ordonné aux Éternels de ne pas intervenir dans les affaires des humains :

Le public comprendra pourquoi. Non seulement pourquoi, mais à quel point c'était compliqué de ne pas interférer. Nous explorons cela. Vous le verrez dans le film. Les Éternels ont reçu l'ordre de ne pas interférer dans un conflit humain. A moins que des Déviants ne soient impliqués. Il y a une raison pour laquelle c'est le cas.

Les Eternels ©Marvel Studios

Étonnant, parce que techniquement, en tout cas dans les comics, Thanos est un Déviant. En effet, dans les histoires papiers, Thanos a un lien étroit avec les Éternels. Comme ces derniers, il est créé par les Célestes. Mais il s'avère finalement être un Déviant, et un ennemi récurrent des Éternels. S'ils ne sont pas intervenus dans Avengers : Infinity War, c'est surtout parce que cette nouvelle équipe n'avait pas encore été introduite dans le MCU. Mais l'explication de Chloé Zhao ne tient pas la route, en tout cas auprès des lecteurs de comics, qui connaissent la vérité sur Thanos. Sauf si le MCU décide de changer les origines du Titan Fou...

Chloé Zhao continue son entretien en soulignant l'importance des Célestes dans le long-métrage. Et surtout son enthousiasme de s'occuper des ces personnages encore inédits et méconnus du grand public : « Tout ce qui implique les Célestes va être à une échelle gigantesque ». Évidemment, raconter l'histoire des Célestes et des Éternels devrait emmener Chloé Zhao à remonter extrêmement loin dans le temps. A une époque encore totalement inexplorée par le MCU.