Les Éternels : pourquoi le groupe n'est pas intervenu pour aider les Avengers ?

« Au fait, ils étaient où pendant tout ce temps, ces gens-là ? ». C’est sans doute la question que beaucoup de spectateurs se sont posés lorsqu’ils ont vu la première bande-annonce de « Les Éternels ». En effet, au vu de leur puissance, ce nouveau groupe de super-héros aurait été très utile pour pouvoir vaincre plus facilement Thanos. Toutefois, il semble y avoir des raisons à leur absence.

Les Éternels : nouveaux super-héros Marvel, nouvelle hype !

Comme avec Les Gardiens de la Galaxie, Les Éternels est initialement une BD peu connue du grand public. Créée par Jack Kirby, cette race extraterrestre apparaît pour la première fois en 1976.

Les Éternels sont une ancienne espèce issue des expérimentations d’entités cosmiques (appelées les Célestes), sur le genre humain. Demeurant cachés sur Terre depuis des milliers d’années, ils ont pu discrètement aider les humains à se développer. Toutefois, les événements d’Avengers : Endgame vont les amener à devoir sortir de l’anonymat, afin de combattre leurs rivaux les plus anciens : les Déviants.

Les Éternels ©Marvel Studios

Au casting, le film compte un joli casting composé de Gemma Chan, Richard Madden, Brian Tyree Henry ou bien encore Kit Harington. Ils seront bien entourés par des comédiens d’expérience tels que Ma Dong-seok, Salma Hayek et Angelina Jolie. Le film est, quant à lui, réalisé par Chloé Zhao qui a dernièrement remporté l’Oscar de la meilleure réalisatrice pour son film Nomadland.

T’étais où ? Pas là !

La première bande-annonce du film nous a montré un aperçu de la puissance des Eternels. En effet, entre les pouvoirs télékinésiques de Sersi, la force physique d’Ikaris, le génie technologique de Phastos et la super-vitesse de Makkari, ils n’auraient pas été de trop dans la lutte contre Thanos. Seulement, ils ne sont pas intervenus une seule fois dans les films Avengers ou bien dans les films solos de certains de ses membres. New York envahie par des Chitauri ? Absents. Ultron qui envahit la Sokovie ? Pas nécessaire d’intervenir pour eux. Thanos qui claque les doigts et fait disparaître la moitié de la population terrestre ? Pas important. Les Avengers qui livrent une bataille finale acharnée contre le Titan Fou ? Pas là non plus. Mais qu’ont-ils bien pu faire de si important pour zapper à ce point les potentielles fins du monde qui sont survenues ?

La bande-annonce nous donne un élément de réponse au travers des paroles d’Ajak, qui est jouée par Salma Hayek. En effet, cette dernière explique que les Éternels sont avant tout des observateurs sur Terre. Certes, ils guident l’humanité depuis leurs débuts, mais ils n’ont pas vocation à aller plus loin que cela. Certes, cela est tiré par les cheveux, mais c’est l’explication la plus factuelle, actuellement.

Pourquoi n’intervenir que maintenant, alors ? Les Éternels ont pour mission de lutter contre les Déviants, une race tout aussi puissante, et créée également par les Célestes. Toutefois, le but de cette dernière est de dominer la Terre. Leur réveil soudain amène donc les Éternels à devoir sortir de l’ombre, pour les combattre.

Il faut, en outre, rappeler que Thanos était lui-même un Déviant. S’il est curieux que ce groupe ne soit pas intervenu pour l’arrêter (d’autant que l’une d’entre elles, Thena, est sa propre cousine), il semblerait que sa mort ait provoqué divers incidents qui auraient provoqué le retour des Déviants. Il faudra néanmoins attendre la confirmation de Marvel Studios à ce sujet.

Une théorie est de sortie

Comme souvent chez les fans du MCU, les hypothèses vont bon train face à des mystères non-résolus. C’est ici le cas pour les Éternels et leur non-ingérence. Toutefois, le site MCU Direct semble avoir une réponse à cela. En effet, selon le rédacteur Pierre Chanliau, les Eternels n’ont pas aidé les Avengers car ils ont tout simplement oublié qui ils étaient. Pour étayer son argumentation, Chanliau prend pour preuve une série de comics Les Éternels publiée par Neil Gaiman (auteur de Sandman, dont l’adaptation sérielle est prévue prochainement sur Netflix) il y a une dizaine d’années. Ainsi, dans ces numéros, les Éternels ont vu leurs souvenirs être effacés. Par conséquent, ils vivent désormais comme des êtres humains normaux. Jusqu’au jour où Ikaris retrouve la mémoire et part à la recherche de ses anciens compagnons pour qu'ils se souviennent également de qui ils étaient.

Les Éternels ©Marvel Studios

Si cela n’est qu’une théorie, Marvel Studios devrait vivement s’en servir afin de combler les trous gênants sur l’absence des Éternels durant l’arc Thanos. Il va falloir attendre le 3 novembre 2021 pour savoir si cette hypothèse est bien réelle.