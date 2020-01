Les Éternels : premières images de Kit Harington sur le tournage

Vous avez aimé ? Partagez :

« Les Éternels » continue de faire parler de lui avec, une fois n’est pas coutume, encore des photos en provenance du tournage. Le film dirigé par Chloé Zhao n’en a pas encore terminé avec les prises de vue, ce qui nous permet de voir pour la première fois Kit Harington dans son rôle.

Les Éternels, morceau très attendu de la phase 4 du MCU, a réussi à assembler un casting aussi éclectique que qualitatif. En dehors des épisodes d’Avengers, qui pouvaient compter sur la réunion de héros de plusieurs films, on a rarement vu un aussi beau monde dans un projet Marvel. Le studio a réussi à réunir Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Barry Keoghan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek et Ma Dong-seok. Mélange malin entre stars installées depuis des années et la nouvelle génération. Plusieurs de ces noms se sont déjà illustrés dans quelques photos prises sur le tournage. La presse surveille de près le dossier et ne manque jamais l’occasion de faire sortir de nouveaux clichés.

Kit Harrington se montre enfin dans Les Éternels

C’est au tour de la star de Game of Thrones, Kit Harrigton, de se signaler ! L’acteur incarnera Dane Whitman, que l’on connaît comme Chevalier Noir. Neveu d’un criminel lui ayant demandé de sauver l’honneur de sa famille, il réside en Angleterre. Et c’est justement dans ce pays qu’on le retrouve avec ces images. Le personnage est accompagné de Sersi (Gemma Chang) qu’on avait d’ailleurs déjà vu dans d’autres photos du tournage à Londres, l’année dernière.

Minha filha?! Gemma Chan e sua dublê aparecem penduradas durante as gravações de #Eternals pic.twitter.com/oh5XkMgWc4 — Marvel News (@BRMarvelNews) January 10, 2020

Malheureusement pour nous, Kit Harington ne se présente pas avec son costume mais en civil, tout comme sa partenaire de jeu. Impossible de savoir où se trouvent ces prises de vue dans le scénario mais on peut vous dire que l’action se déroule dans Hampstead Heath. Selon l’EveningStandard, la scène devrait intervenir à la fin des Éternels, sans qu’on en sache davantage. Le média britannique explique qu’à cet instant, Sersi quitte Dane pour monter vers les cieux. Cette explication tient carrément puisque d’autres images (voir au-dessus) montrent l’actrice attachée en train de s’élever. On n’en saura pas plus pour le moment.

Comme dans les comics, le récit s’annonce ample et ambitieux, avec des déplacements entre les époques, les pays et une portée cosmique très développée. Il reste de longs mois à patienter avant de découvrir Les Éternels de Chloé Zhao le 4 novembre 2020 dans les salles.