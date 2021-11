Les Éternels : que signifie la seconde scène post-générique ?

« Les Éternels », le nouveau film Marvel, vient de sortir au cinéma. Le long-métrage contient deux séquences post-génériques. L’occasion pour nous de décortiquer la seconde, qui se concentre sur un nouveau personnage : Le Chevalier Noir. ATTENTION SPOILERS !!!

Les Éternels : le MCU est de retour

Après Black Widow et Shang-Chi, et en attendant Spider-Man : No Way Home, le MCU vient de présenter un nouveau film : Les Éternels. Réalisé par Chloé Zhao (Nomadland), le long-métrage a pour but de présenter une toute nouvelle équipe aux spectateurs. Une team dysfonctionnelle et extrêmement puissante emmenée par Sersi et Ikaris, respectivement incarnés par Gemma Chan et Richard Madden.

Mais un autre personnage, beaucoup plus secondaire, fait également son entrée dans le MCU. Il s’agit de Dane Whitman, incarné par Kit Harington. Si ce dernier, dans Les Éternels, est cantonné au rôle du petit ami de Sersi, les lecteurs de comics savent qu’il est bien plus. Même si le personnage ne révèle pas totalement son identité dans le film de Chloé Zhao, il sous-entend que son passé est trouble, et cache des éléments fantastiques que les fans hardcores connaissent bien. Puis vient la seconde scène post-générique du film, qui en dit un peu plus sur le personnage.

Evidemment, cet article est réservé à ceux qui ont déjà vu le film. Voici le décryptage de la seconde scène post-générique qui présente un tout nouveau personnage. ATTENTION SPOILERS !

Focus sur cette seconde scène post-générique

Les Éternels ©Marvel Studios

A la toute fin du générique de Les Éternels, Chloé Zhao nous réserve une séquence additionnelle lourde de sens. En effet, la scène en question s’arrête sur le destin, et l’avenir, de Dane Whitman, le personnage campé par Kit Harington. Dans cette fameuse séquence, le personnage ouvre un coffre qui semble assez ancien. Celui-ci contient une épée magique qu’il hésite à prendre dans ses mains. Lorsqu’il s’approche de celle-ci, elle réagit à sa présence. Puis une voix grave raisonne avant qu’il ne prenne l’arme dans ses mains. Certains pensent qu’il s’agit de la voix de Dr Strange, même si rien ne vient confirmer cette hypothèse. En tout cas, cette scène pose beaucoup de questions, auxquelles on va essayer de répondre.

Qui est Le Chevalier Noir, et quelle est son histoire ?

Initialement, Le Chevalier Noir, dont l'histoire s’inspire de celle du roi Arthur, est un super-vilain qui affronte régulièrement Iron Man. Nathan Garrett, lorsqu’il trouve la mort, fait jurer à son neveu Dane Whitman, de redorer le blason de leur lignée et d’expier ses fautes. Ce dernier accepte le challenge, et décide de se servir des pouvoirs du Chevalier Noir pour faire le bien. Mais évidemment, ce n’est pas si simple…

Le Chevalier Noir ©Marvel Comics

En effet, la principale arme du Chevalier Noir est son épée d’ébène, un artefact très ancien, très puissant, et surtout terriblement maudit. Effectivement, l’épée d’ébène a quelques attributs plutôt utiles. Cette lame est capable de traverser absolument toute matière et tous les métaux (y compris extraterrestre) à l’exception de l’adamantium (le métal qui recouvre les os de Wolverine). Lorsque Le Chevalier Noir est en possession de son épée, il est immortel. Et lorsqu’il se sépare d’elle, un lien mental inébranlable lui permet de la retrouver où qu’elle soit. Enfin, si l’épée est à proximité de son porteur, elle peut être attirée par la force, de la même manière que Mjolnir avec Thor. Cependant, l’épée d’ébène exerce une force maléfique sur son porteur, et fait ressortir ses pendants démoniaques. Globalement, c’est une arme extrêmement puissante mais maudite, qui exerce une mauvaise influence sur Dane Whitman.

Son implication dans le MCU

Comme le montre la scène post-générique de Les Éternels, Dane Whitman hésite à entrer en contact avec son épée. On se doute, évidemment, que le personnage va finir par (re)devenir Le Chevalier Noir. Même si son introduction est de courte durée dans Les Éternels, le personnage pourrait jouer un rôle plus important dans Doctor Strange in the Multivers of Madness. En effet, les deux personnages se connaissent très bien dans les comics, puisqu’ils sont tous les deux des membres des Defenders.

Le Chevalier Noir ©Marvel Comics

Par la suite, il pourrait également devenir un membre des Avengers, un statut qu’il possède dans les comics. Au fil des années, le personnage est devenu indispensable, et a même été leader de l'équipe pendant un temps. C'est dans les années 1990 qu'il atteint son apogée et obtient sa propre série de comics, avant de tomber légèrement dans l'oubli au XXIème siècle. Reste maintenant à savoir si la voix qui retentie à la fin du film est bien celle de Dr Strange ou celle de Nathan Garrett.

Les Éternels est en salle depuis le mercredi 3 novembre 2021.