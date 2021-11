Les Éternels : qui sont les puissants Célestes ?

« Les Éternels » est actuellement en salle. L’occasion de nous intéresser à une espèce présente dans le film Marvel : les Célestes. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?

Les Éternels : Chloé Zhao rejoint le MCU

Sorti le 3 novembre, Les Éternels est le 26e film du Marvel Cinematic Universe (MCU). Réalisé par Chloé Zhao, il sert à introduire une toute nouvelle équipe de super-héros : les Éternels ! Côté casting, le long-métrage réunit une distribution assez impressionnante notamment composée de Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie ou encore Brian Tyree Henry. L’histoire est assez simple et raconte le destin des Éternels, une race ancestrale qui parcours la Terre depuis des millénaires. Leur mission est de protéger les humains contre les Déviants. Les Éternels ont été envoyés sur notre bonne vieille planète par des êtres surpuissants appelés les Célestes. Focus sur cette race extraterrestre omnipotente.

L’arrivée sur Terre des Célestes

Les Célestes apparaissent pour la première fois en 1976 sous la plume du grand Jack Kirby. Ces entités extraterrestres dotées d’une immense puissance prennent souvent l’apparence de géants humanoïdes, et sont vraisemblablement les créatures les plus anciennes de tout l’univers Marvel. Ils sont également responsables de la création des Éternels et des Déviants.

Les Célestes sont descendus sur Terre à quatre reprises dans les comics. La première fois remonte à environ 1 million d’années. Appelée « Armée Céleste », cette première conquête de ces êtres à la puissance cosmique inquantifiable a entraîné la création des Éternels et des Déviants. Le génome humain fut également altéré par les Célestes afin de pouvoir donner naissance à différentes mutations, dont celle des mutants.

Les Célestes ©Marvel Comics

La deuxième « Armée Céleste » a eu lieu il y a environ 25 000 ans. Les Célestes sont revenus sur la planète bleue pour constater l’évolution de l’humanité et les résultats de leurs précédentes expériences. C’est lors de cette deuxième croisade que les Célestes se sont rendus compte que les Déviants avaient une influence néfaste et contre-productive à l’encontre des êtres humains. Ils décidèrent alors de détruire la capitale des Déviants, Lémuria, contraignants ces derniers à se réfugier sous l’océan Atlantique.

La troisième « Armée Céleste » a eu lieu il y a un millénaire. Encore une fois, les Célestes voulaient contempler leur travail. Cette fois-ci, ils ont été accueillis par les Éternels. Cependant, de nouveaux Dieux, comme Zeus et Odin, décidèrent de défier les Célestes pour remettre en question leur pouvoir de décision à l’encontre de l’humanité. Evidemment, les Célestes remportèrent une victoire écrasante, obligeant les « petits » dieux à s’occuper de leurs affaires.

Les Célestes ©Marvel Comics

Enfin, la dernière « Armée Céleste » remonte à ces dernières années, vers la fin du XXème siècle. Les Célestes sont revenus sur Terre pour déterminer si la race humaine avait la légitimité et la liberté de continuer à vivre. Ils estimèrent que les êtres humains pouvaient continuer à exister, mais ils repartirent avec douze Hommes, représentants les grandes réalisations de l’humanité.

Les Célestes et leurs pouvoirs

Difficile de savoir combien de Célestes il existe à travers l’univers. Neuf d’entre eux sont réellement identifiés. Parmi les plus célèbres, on peut citer Arishem, le Juge, et accessoirement, le leader des Célestes. C’est lui qui apparaît dans Les Éternels. Il y a également, Gammenon, le Coordinateur, Jemiah, l’Analyseur, ou encore Nezarr, le Calculateur. Ces entités cosmiques sont les plus puissantes de tout l’univers Marvel. Elles sont capables de rivaliser face à des personnages comme Galactus et le Beyonder. L’étendue de leurs capacités n’est pas connue avec précision, mais ils sont capables de se déplacer dans l’espace, de se téléporter, de manipuler la matière, l’énergie, le temps, voir même la réalité elle-même. Les Célestes possèdent également une connaissance quasi-absolue en génétique. Ils peuvent aussi détruire des planètes entières, ou même créer de petits univers.

Galactus - Les Célestes ©Marvel Comics

Dans les comics, l’armure d’un Céleste a été ébréchée à deux reprises. Une fois par l’épée d’Odin, maniée par le Destructeur. Et une seconde fois par le Mjollnir de Thor. Thanos, lors du crossover Infinity War, a tenté de déterminer la puissance des Célestes. Il a classé leurs pouvoirs comme étant à la même échelle que ceux de Galactus ou L’Etranger, mais en dessous de personnages comme Mistress Love, Lord Chaos ou encore Master Order.

Les Éternels est à découvrir dans les salles.