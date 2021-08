Les Éternels : une ultime bande-annonce pour l'ambitieux film Marvel

Marvel vient de dévoiler une nouvelle et dernière bande-annonce pour "Les Éternels". Le film de Chloé Zhao fait encore une fois forte impression avec des images magnifiques. On comprend par la même occasion comment le film va se positionner dans l'univers étendu.

Les Éternels : une nouvelle équipe dans le MCU

La fin d'année 2021 va être chargée dans les salles pour le Marvel Cinematic Universe. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux arrive le 1er septembre puis, le 3 novembre, au tour de Les Éternels, juste avant Spider-Man : No Way Home le 15 décembre 2021. Le film de Chloé Zhao suscite de l'impatience et beaucoup de curiosité. La réalisatrice a triomphé aux Oscars avec Nomadland et elle s'offre sa première expérience dans le cinéma mainstream à gros budget. Devant la caméra, un casting hétéroclite a été assemblé, avec Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Barry Keoghan, Ma Dong-seok, Lauren Ridloff et Brian Tyree Henry.

Quelle place pour le film dans l'univers étendu ?

Marvel vient de diffuser la bande-annonce finale et elle nous donne davantage d'informations sur la position du film au sein du MCU. On apprend donc que l'intrigue va se dérouler 5 ans après les événements d'Avengers : Endgame et le snap de Thanos qui a fait disparaître du monde. Lorsque la population manquante a fait son retour, une énergie très puissante a été générée, débouchant sur un phénomène appelé l'Émergence. Les Éternels qui sont arrivés sur Terre il y a 7000 ans pour protéger les humains des Déviants (leur pendant maléfique) vont devoir se retrouver pour affronter une menace qui peut anéantir la Terre. Pour rappel, ces héros ont été créés par les Célestes, des entités très puissantes qui seront dans le film, comme en atteste ce plan de la bande-annonce sur l'un d'eux :

Les Éternels ©Marvel Studios

Le scénario va s'inscrire dans la continuité de l'univers étendu, tout en nous parlant du passé et de la place des Éternels sur notre planète. On les voit, dans la bande-annonce, assister à des catastrophes historiques sans broncher car leur but était seulement de lutter contre les Déviants. La part cosmique de Marvel va obtenir une exploration conséquente grâce à ce film et l'univers étendu renoue avec le principe d'équipe, en attendant Les 4 Fantastiques et une nouvelle version des Avengers.

Ce qui frappe, aussi, avec ce nouvel aperçu, c'est le travail de Chloé Zhao. On sait qu'une bande-annonce est calibrée pour donner envie mais on sent un souffle, une direction artistique et on assiste à des visions somptueuses. Il y a de quoi être hypé avec toutes ces images !