Sorti il y a 30 ans, ce film au succès tardif est le mieux noté de l'Histoire

Les Évadés fête ses 30 ans Il y a 30 ans, presque jour pour jour, le film Les Évadés réalisé par Frank Darabont sortait au cinéma sur les écrans américains. Adapté d'une nouvelle de Stephen King, ce film est devenu au fil des ans une œuvre culte, qui a durablement marqué des millions de spectateurs. Pourtant, à sa sortie en 1994, Les Évadés n’a pas rencontré immédiatement le succès escompté. Concurrencé par des géants du cinéma tels que Forrest Gump et Pulp Fiction, il n’a rapporté que 28 millions de dollars au box-office américain, bien en deçà des attentes pour un film de cette envergure. Mais c’est avec le temps que le film a pris toute son ampleur. Grâce aux diffusions télévisées et aux sorties en vidéo, il a progressivement gagné en notoriété. Il a notamment été la VHS la plus achetée en 1995. Aujourd'hui, Les Évadés est le film le mieux noté de l’Histoire sur IMDb, avec une note impressionnante de 9,3/10, basée sur près de 3 millions de votes d'internautes. Ce classement le place devant des classiques tels que Le Parrain (9,2/10) et The Dark Knight (9,0/10). Morgan Freeman face à Tim Robbins Le film raconte l’histoire d’Andy Dufresne, un banquier condamné à la réclusion à perpétuité pour un double meurtre qu’il affirme ne pas avoir commis. Dans l’univers carcéral impitoyable du pénitencier de Shawshank, il se lie d’amitié avec Red, un détenu influent incarné par Morgan Freeman. Au fil des années, Andy use de son intelligence et de sa patience pour améliorer son quotidien en prison, tout en élaborant un plan audacieux pour prouver son innocence et retrouver sa liberté. Les Évadés a été nommé à sept reprises aux Oscars en 1995 (meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur acteur pour Morgan Freeman, meilleure photographie, meilleure musique de film, meilleur montage et meilleur son). Il n'en a rapporté aucun. Lors de sa sortie au cinéma en France, le film avait à peine attiré 220 spectateurs, malgré des critiques positives. En 2022, le film avait eu droit à une remasterisation en 4K.