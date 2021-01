Les femmes plus présentes au cinéma en 2020

La question de la diversité dans le monde du cinéma a souvent été mise sur la table. Le mouvement #MeToo a notamment amené avec lui un réexamen de la place des femmes dans cette industrie. En 2020, les choses ont été dans le bon sens avec plus de réalisatrices aux commandes. Mais il ne faut pas croire que le combat est déjà gagné.

Plus de places pour les femmes en 2020

Le cinéma a toujours été un milieu où les hommes sont plus mis en avant que les femmes. En particulier aux postes importants. Cette prédominance pose légitimement question et n'est rien d'autre que le reflet de nos sociétés. Il y a cependant depuis des années une prise de conscience collective qui a eu lieu pour faire en sorte que les choses changent. Sans parler de la qualité de leurs productions, on constate que Marvel donne très bien l'exemple en cherchant à créer un équilibre dans ses prochains projets, que ce soit devant ou derrière la caméra. De plus en plus de femmes ont l'opportunité de montrer ce qu'elles valent et on ne peut que saluer cette évolution.

En 2020, elle se traduit véritablement par des chiffres positifs. The Center for the Study of Women in Television and Film basé à San Diego State University a mené une étude qui permet de voir que 16% des films qui ont le mieux marché au box-office l'année dernière sont dirigés par des femmes. Cette étude a été menée depuis 20 ans par le même organisme et jamais n'avait montré un tel pourcentage. On peut parler de record, même si on aimerait évidemment que le résultat grimpe au-dessus de 16%. À titre de comparaison, les femmes étaient derrière 12% des succès de 2019 et seulement 4% pour ceux de 2018.

Une marge de progression existe

On ne niera pas la progression mais il faut reconnaître que le résultat aurait pu être différent si nous avions eu une année normale. Pas mal de gros projets réalisés par des hommes ont été reportés à cause de la crise sanitaire. On peut estimer que certains petits films dirigés par des femmes auraient pu se faire éjecter du top 100. À l'inverse, n'oublions pas que Black Widow et Eternals, deux énormes titres de chez Marvel, ne sont pas sortis et ont des femmes à leur tête.

Sans citer tout le monde, on trouve dans ces 16% les réalisatrices Patty Jenkins (Wonder Woman 1984), Cathy Yan (Birds of Prey) et Niki Caro (Mulan), qui sont dans le peloton de tête des plus gros succès de 2020.

Black Widow © Marvel Studios 2020

Les femmes aussi présentes à la production

L'étude ne s'est pas contentée de regarder seulement ce qu'il s'était passé pour le métier de réalisatrice. On y découvre également que pas moins de 67% des films n'avaient qu'entre 0 et 4 femmes impliquées derrière la caméra. Ce qui est trop faible avec toutes les professions qui existent pour concevoir un film. Pour entrer encore plus dans les détails et rester sur une note positive, il convient de souligner que les longs-métrages avaient entre 21 et 28% de femmes à la production (productrice ou productrice exécutive). Là aussi, un très bon point, car cela veut dire qu'elles étaient placées à des postes majeurs où les décisions importantes sont prises.

On retiendra également que la solidarité est présente, car les films avec des réalisatrices étaient ceux qui engageaient le plus de femmes dans d'autres postes créatifs. Il reste, bien entendu, du chemin à faire avant d'atteindre un palier qui sera plus convenable. Espérons que la progression continue en 2021. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui nous attend en 2021 de la part des femmes, nous aurons Black Widow, Matrix 4, Eternals, Candyman, Reminiscence ou encore le prometteur film d'horreur Saint Maud.