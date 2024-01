Les français sont retournés au cinéma en 2023 (et c'est une très bonne nouvelle)

Un récent rapport du CNC a montré une belle hausse de la fréquentation des entrées dans les cinémas en France en 2023 qui devrait continuer en 2024. Si les blockbusters sont évidemment présents dans les plus gros succès de l'année, les films français ne sont pas en reste, et ont attiré beaucoup de spectateurs dans les salles obscures. Un signal rassurant après une chute de la fréquentation suite aux années de Covid.

La belle reprise du cinéma en France

Le cinéma français a illustré une capacité remarquable à rebondir après les années de restrictions dues à la pandémie. Avec une fréquentation totale de 180,76 millions d'entrées en 2023 (via le CNC), la France s'est positionnée comme un leader de la reprise mondiale, affichant une persévérance qui ne se situe qu'à 13,1 % en dessous de la moyenne des entrées observée de 2017 à 2019. Cette résilience s'appuie sur une offre cinématographique particulièrement riche et variée, qui a su attirer un public aussi large que fidèle.

Super Mario Bros, le film a mené la danse avec 7,15 millions d'entrées, suivi de près par des productions françaises telles que Astérix et Obélix : l'empire du milieu et Alibi.com 2, respectivement avec 4,45 et 4,18 millions de spectateurs. Ces chiffres témoignent d'un engouement pour les créations nationales, mais aussi d'une réceptivité constante pour les grandes productions internationales.

Les 10 plus gros succès au box-office français en 2023 :

Comparée à d'autres pays européens, la France a connu une des meilleures reprises avec une augmentation constante de la fréquentation, en particulier en janvier, février, avril, juillet et août où l'on a observé des hausses comprises entre 32 et 47,8 % par rapport à 2022. En revanche, des mois comme octobre et décembre ont connu des baisses, reflétant l'impact d'événements concurrents tels que la Coupe du monde de rugby.

Au global, la fréquentation est toujours en baisse de 13% par rapport à la période d'avant-crise, mais en augmentation de 19% par rapport à 2022. Un signal plus qu'encourageant.

Le cinéma français plébiscité

Sur le plan international, bien que les productions américaines telles que Super Mario Bros, Barbie le film et Avatar : la voie de l'eau aient figuré en tête du box-office, il est intéressant de noter une certaine contraction de l'offre de films américains. Cela pourrait être dû à des facteurs externes tels que les répercussions de la crise sanitaire et les mouvements de grève à Hollywood.

Et les blockbusters ne sont pas les seuls à avoir bénéficié d'un regain d'intérêt en salles. Des films d'auteur français comme Anatomie d'une chute (dernière Palme d'or au festival de Cannes), Le Règne Animal, ou encore Je verrai toujours vos visages, ont tous dépassé le million d'entrées.

En conclusion, le cinéma en France a non seulement survécu à une période d'incertitude mondiale, mais a également prospéré grâce à une stratégie qui a misé sur la diversité et la qualité, aussi bien dans le cinéma national qu'international. L'année 2023 a été témoin de cette vitalité et promet un avenir lumineux pour l'industrie cinématographique française (surtout que de très beaux films arrivent en 2024).