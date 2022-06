Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn ramène la révélation de "The Suicide Squad"

Après une parenthèse chez DC pour réaliser "The Suicide Squad", James Gunn retrouve Marvel pour "Les Gardiens de la Galaxie 3". Le réalisateur en a profité pour reprendre au casting l'interprète de Ratcatcher II : Daniela Melchior.

Après The Suicide Squad, Les Gardiens de la Galaxie 3

The Suicide Squad a permis de faire oublier le raté de David Ayer en 2016. Même si le réalisateur a réclamé à de nombreuses reprises qu'on lui donne la possibilité de sortir la version qu'il avait imaginé en premier lieu (la "Ayer Cut"), sa demande n'a jamais été suffisamment soutenue pour que Warner revienne dessus. À la place, le studio a engagé James Gunn. Et le réalisateur a trouvé le juste équilibre entre son humour décalé et l'univers sombre et violent de DC. Même si le film n'a pas été un gros succès au box-office (moins de 170 millions de dollars récoltés dans le monde), il faut évidemment prendre en compte le contexte de la pandémie et le choix de Warner de sortir le long-métrage en même temps sur HBO Max.

The Suicide Squad ©Warner Bros.

Au final, le studio a semblé assez convaincu par la proposition de James Gunn. Le cinéaste a ensuite proposé un spin-off en série sur Peacemaker. Et son aventure avec DC devrait se poursuivre. Mais avant cela, James Gunn va offrir un dernier tour de piste à un autre groupe de super-héros. Cette fois de chez Marvel. Il est en effet revenu chez Disney pour réaliser Les Gardiens de la Galaxie 3.

Daniela Melchior aura un "petit rôle"

La réussite de The Suicide Squad est venue notamment de l'introduction de nouveaux personnages, parfaitement incarnés. Si Margot Robbie, Idris Elba et John Cena étaient les noms les plus connus du casting, le film a révélé l'actrice Daniela Melchior. La comédienne portugaise a véritablement explosé avec The Suicide Squad et depuis elle est associée à de gros projets. Elle a déjà été engagée pour Fast and Furious 10, et on apprend désormais (via Deadline) qu'elle apparaîtra dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

Daniela Melchior va donc retrouver James Gunn pour une nouvelle aventure super-héroïque. À défaut de la revoir (pour le moment) en Ratcatcher II, il sera amusant de la découvrir dans un autre rôle imaginé par le cinéaste. Le média américain annonce cependant qu'il s'agira d'un "petit rôle". On sait que James Gunn aime réutiliser dans ses films des comédiens et des comédiennes qu'il apprécie. Et ce genre de clin d'œil fait toujours plaisir aux fans. On espère que Daniela Melchior n'aura pas qu'un simple caméo, et qu'elle ne sera pas caché par des CGI comme a pu l'être Sylvester Stallone en King Shark. Mais avec James Gunn, tout est possible.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sera à découvrir dans les salles le 3 mai 2023.