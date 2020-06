Les Gardiens de la Galaxie 3 : Karen Gillan a un souhait pour Nebula

L'actrice Karen Gillan, qui interprète Nebula dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), aborde le futur de son personnage. Elle espère que Nebula va enfin pouvoir respirer et aura un avenir radieux.

Karen Gillan a rejoint le MCU en 2014 dans le rôle de Nebula. Un personnage qu'elle a interprété à quatre reprises : dans Les Gardiens de la Galaxie et sa suite, dans Avengers : Infinity War et dans Avengers : Endgame.

Elle a confirmé qu'elle sera de retour dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Ce personnage a commencé sa course comme la rivale de Gamora. Elle apparaissait dans le premier film comme une sœur démoniaque au service de Thanos. Puis, peu à peu elle a ouvert les yeux et a changé de camp pour finalement rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Dans le troisième film elle devrait être une membre à part entière de cette équipe hétéroclite.

Un bel avenir pour Nebula ?

En pleine discussion avec GalaxyCon Live, voilà ce que l'actrice a expliqué sur Nebula dans le MCU :

C'est quelqu'un qui a subit les abus de son père depuis un si jeune âge... Dans Avengers, elle a dû faire face à la source de ses abus. J'ai hâte de voir la future Nebula, surtout maintenant qu'elle s'est affranchie de cette source de maltraitance. Comment va-t-elle se reconstruire ? Je suis intéressée par ceci, je veux l'emmener dans un endroit inédit, où elle recommencerait à reconstruire sa vie.

L'actrice souligne ainsi l'évolution de Nebula, et le sens qu'est en train de prendre son existence. Elle a hâte de retourner dans la peau de cette héroïne, et de lui offrir un nouvel horizon. Il sera intéressant de voir quel rôle cette protagoniste va tenir dans le troisième film de James Gunn. Il est également possible qu'elle apparaisse dans Thor : Love and Thunder puisque les deux histoires sont visiblement liées d'une manière ou d'une autre. Affaire à suivre donc !