Les Gardiens de la Galaxie 3 : Karen Gillan (Nebula) en pleurs

On est encore loin de voir quoi que ce soit de "Les Gardiens de la Galaxie 3", mais Karen Gillan (Nebula) donne déjà envie. Après la lecture du scénario, la comédienne aurait fini en pleurs.

Star-Lord et son équipe de retour dans Les Gardiens de la Galaxie 3

Les Gardiens de la Galaxie 3 est une des grosses attentes des fans du MCU (Marvel Cinematic Universe). Depuis le premier opus réalisé par James Gunn, l'équipe de Star-Lord fait partie des super-héros les plus appréciés. Il faut dire qu'avec leur style chaotique Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot amènent un peu de fraîcheur dans le genre.

Bien moins sérieux qu'un Iron Man, ces aventuriers de l'espace ont tout de même œuvré pour le bien en affrontant des ennemis importants. Ronan l'Accusateur dans le premier film, Ego dans le second, et évidemment Thanos aux côtés des Avengers. Dans le lot, il y a aussi eu une autre ennemie qui a croisé la route des Gardiens, à savoir Nebula. La fille adoptive de Thanos et sœur de Gamora a d'abord été contre le groupe, avant de les rejoindre. Son interprète, Karen Gillan, s'est récemment exprimée au sujet du prochain film.

Nebula (Karen Gillan) - Les Gardiens de la Galaxie 2 ©Marvel

Un film très émouvant

C'est à l'occasion de la sortie du film Bloody Milkshake que la comédienne s'est entretenue avec Yahoo. Elle raconte avoir lu le scénario avec sa collègue Pom Klementieff (Mantis) et avoir tout simplement finit en larmes. Pour le moins ironique quand on connaît la froideur de Nebula.

Nous l'avons lu ensemble dans la même pièce, puis nous nous sommes regardées et nous étions en larmes.

Un script très émouvant donc pour Les Gardiens de la Galaxie 3. Quand on sait que le film pourrait être le dernier de certains membres de l'équipe, on imagine que des séquences tragiques pourraient avoir lieu. Le réalisateur James Gunn avait déjà annoncé que l'histoire de ce troisième film serait plus sombre et émouvante.

La déclaration de Karen Gillan va évidemment dans ce sens. Elle ajoute néanmoins que le long-métrage permettra d'en apprendre "davantage sur les personnages existants et à un niveau plus profond". Nebula devrait donc avoir une part plus importante avec un meilleur développement.

Les Gardiens de la Galaxie 3 est prévu pour le 3 mai 2023.