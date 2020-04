Les Gardiens de la Galaxie 3 : Michael Rooker ne reviendra pas en Yondu

L'acteur Michael Rooker, qui interprétait Yondu dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) est potentiellement partant pour revenir dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », mais dans un autre rôle.

Michael Rooker est l'acteur fétiche de James Gunn. Il a pratiquement joué dans tous ses films. C'est notamment lui qui campe Yondu dans les deux premiers films de Les Gardiens de la Galaxie. Un personnage ambigu qui est parvenu à gagner la sympathie du public à l'occasion du deuxième film. Malheureusement Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 réserve un sort dramatique au personnage qui trouve finalement la mort. Michael Rooker est catégorique : Yondu ne reviendra pas dans le troisième opus mais l'acteur est ouvert à un autre rôle.

L'acteur Michael Rooker dans un autre rôle ?

Michael Rooker n'aurait rien contre l'idée de revenir dans le MCU. Il est d'ailleurs ouvert à d'autres rôles pour réintégrer l'univers Marvel. Mais une chose est sûre, Yondu ne reviendra pas, comme il le précise lors du podcast Inside of you with Michael Rosenbaum :

Pas question, je suis mort. Je suis mort. Mon personnage est mort. Je jouerais autre chose, cela ne me dérangerait pas. Mais pourquoi voudrais-je jouer Yondu ? Yondu a eu un final merveilleux, et un des plus étonnants de l'histoire cinématographique Marvel. Mon dieu mec, pourquoi veux-tu gâcher ça en ramenant le personnage maintenant ? Je suis du côté de Gunn. Il y a des conséquences quand tu meurs, tu es censé rester mort ! Pourquoi diable reviens-tu ? Pourquoi ramènent-ils sans arrêt leurs personnages ? Proposez autre chose.

L'acteur est en tout cas catégorique : Yondu est mort ! Et il a franchement raison. Avec ce petit commentaire, il n'hésite pas à implicitement envoyer un pic à l'univers Marvel. Avengers : Endgame a en effet la fâcheuse tendance à ramener tout le monde dans le film, comme un aveu d'échec face à la disparition de certains personnages. Michael Rooker n'est pas de cet avis. Ce qui est terminé doit le rester, et le MCU doit aller de l'avant. Une philosophie parfaitement louable à laquelle devrait se rattacher le MCU.

Quant à son retour dans le MCU, ceci n'a rien d'officiel. Il n'est pas contre l'idée de revenir dans le prochain opus de James Gunn, mais ça dépendra surtout de ce dernier. Et s'il devait réellement apparaître dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ce serait incontestablement dans une courte apparition, et pas dans un rôle important comme c'était le cas avec Yondu. Finalement, ce dernier est l'un des rares absents de Avengers : Endgame. Mais sa mort était très réussie, assez émouvante et parfaitement dosée. Et ça serait effectivement dommage de gâcher ça.