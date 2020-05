Les Gardiens de la galaxie 3 : on sait quand devait sortir le film initialement

Quasiment tous les prochaines projets connus du Marvel Cinematic Universe ont une date de sortie, sauf "Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3". Le réalisateur James Gunn révèle quand cette suite devait arriver avant qu'il ne se brouille avec Disney pour une histoire de tweets. En prime, un indice nous en apprend plus sur la nouvelle date.

Avant que le coronavirus ne chamboule l'agenda des sorties du MCU, c'est la brouille entre Disney et James Gunn qui a repoussé le troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Pour rappeler brièvement la situation, le réalisateur a été au cœur de la tempête lorsque d'anciens tweets à l'humour très noir ont refait surface. Le responsable a été débarqué puis réengagé par la suite, quand il s'était déjà rapproché de DC pour mener The Suicide Squad.

Lors d'une sortie sur Twitter, il vient d'évoquer la date de sortie qui était prévue depuis le tout début. C'est en mai 2020 que Les Gardiens de la Galaxie 3 serait arrivé dans nos salles, en lieu et place de Black Widow. On comprend donc que Disney voulait miser sur la bande de Star-Lord pour ouvrir sa phase 4.

La date originale pour la sortie du Vol 3 était pour mai de cette année - nous aurions été reportés à cause du coronavirus. Dieu travaille selon de mystérieuses logiques.

C'est une grosse indication sur la nature de l'importance de ce film, parce que Disney ne l'aurait pas désigné à une telle place s'il n'état pas un peu plus important que les autres titres à arriver. Est-ce qu'il va garder l'essentiel de ses idées scénaristiques en étant à une autre place ou est-ce qu'un remaniement a eu lieu suite aux différents obstacles ? On ne le saura pas de suite.

Un gros indice sur la date de sortie des Gardiens de la Galaxie 3

James Gunn, toujours sur Twitter, a également réagi à un tweet de la chaîne de salles AMC qui annonçait que le film arriverait en 2021. Ce qui ne sera pas le cas mais le réalisateur donne un indice sur quand il faut attendre Les Gardiens de la Galaxie 3 :

Merci pour l'amour, AMC (cependant nous ne serons pas dans les salles avant un petit peu après 2021, à moins qu'ils aient commencé le tournage sans moi).

Son allusion porte à croire qu'on doit attendre le film au cinéma en 2022. Mais le planning des sorties Marvel est déjà bien blindé pour les deux prochaines années ! Spider-Man 3 sortira le 5 novembre 2021, puis Thor : Love & Thunder le 11 février 2022 et Doctor Strange in the Multivers of Madness est attendu le 25 mars. Toujours en 2022, Black Panther 2 (6 mai) précédera Captain Marvel 2 (8 juillet). Où caser Les Gardiens de la Galaxie dans cet agenda ? Si James Gunn parle "d'un peu après 2021", on craint que ce soit plutôt dans la seconde partie de 2022 qu'il faille attendre son film. À moins que Marvel ajoute un cinquième titre en l'espace de 6 mois, ce qui serait presque trop dur à suivre pour le public.

En dehors de l'univers Marvel, James Gunn doit toujours nous livrer The Suicide Squad pour le 4 août 2021, ce qui permettra de faire patienter en attendant qu'il en revienne à l'autre équipe.