Les Gardiens de la Galaxie : Dave Bautista pose sa condition pour rejouer Drax

Dave Bautista a rejoint le MCU il y a plus de dix ans. L’acteur a intégré l’une des équipes majeures de cet univers en tenant l’un des principaux rôles du premier film Les Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014. Depuis, il a repris son personnage de Drax pour cinq longs-métrages.

La dernière apparition en date de Dave Bautista dans le rôle de Drax remonte à 2023. Il faisait de nouveau équipe avec les personnages incarnés par Chris Pratt, Zoe Saldaña, Bradley Cooper et Pom Klementieff dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Depuis, de nombreux fans se demandent s’il retrouvera un jour le personnage surnommé « le Destructeur ». Récemment, l’acteur s’est exprimé sur le sujet.

Dave Bautista a récemment donné une interview à ComicBook. Le journaliste chargé de l’interroger lui a demandé s’il comptait un jour rejouer Drax. L’acteur a alors expliqué que selon lui, ce personnage avait « fait son temps ». Il a ensuite posé la seule condition qui pourrait le convaincre de reprendre ce rôle :

Le chapitre Drax est complètement fermé pour moi. Sauf si James Gunn m’appelait et me demandait de rejouer ce personnage, je ne serais pas intéressé par cette idée.

Il y a donc peu de chances de voir Dave Bautista reprendre le rôle de Drax dans un futur film du MCU. Car James Gunn a quitté Marvel pour s’engager avec DC. En octobre 2022, il a signé pour devenir le co-responsable du nouveau DC Universe avec Peter Safran.

En revanche, Dave Bautista n’est pas opposé à l’idée de retourner dans le monde des super-héros. Bien au contraire. Pendant la même interview avec ComicBook, il a expliqué qu’il comptait rejouer dans un film Marvel ou même intégrer l’univers DC. Il en a même informé James Gunn et les frères Russo, qui ont de nouveau signé avec Marvel pour diriger les deux prochains films Avengers :

Je veux être dans ce monde, j’en suis fan, je suis fan des comic books et de tout cet univers. Marvel, DC, je veux juste en faire partie. Je l’ai fait savoir à James et aux frère Russo. Je leur ai parlé personnellement et je leur ai dit ‘Ne m’excluez pas. S’il y a un personnage pour lequel je serais bien et que vous voulez que je le joue, je serais totalement ouvert à cette idée’.