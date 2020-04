Les Gardiens de la Galaxie : James Gunn a dû "se battre" pour imposer cet acteur

James Gunn a dynamité le MCU avec "Les Gardiens de la Galaxie", mélange entre les exigences de l'univers étendu et respect de l'esprit qui anime son cinéma depuis ses débuts. Pourtant, le réalisateur a bataillé avec les studios pour imposer celui qui prêterait ses traits au personnage de Drax.

Le casting des Gardiens de la Galaxie souhaité par Marvel Studios aurait pu comporter une grosse différence par rapport à celui qu'on connaît désormais bien. James Gunn est arrivé avec une vision et s'est battu pour qu'on lui fasse confiance. Il a visiblement eu raison d'insister car les deux premiers volets ont eu un gros succès. Le metteur en scène est adoré des fans, qui ont largement milité pour qu'il revienne réaliser le troisième après s'être brouillé avec Disney pour une affaire de tweets déplacés. La firme de Mickey a d'ailleurs vite compris son erreur en le rappelant, plusieurs semaines après son éviction. Durant cette période de séparation, un acteur en particulier a exprimé son soutien avec force : Dave Bautista. L'ancien catcheur reconverti en star du grand écran est monté au front pour le défendre.

James Gunn voulait à tout prix Dave Bautista pour Les Gardiens de la Galaxie

James Gunn vient d'expliquer sur Twitter qu'il s'est battu pour que Bautista décroche le rôle de Drax. Marvel n'était pas particulièrement partant pour que ce soit lui qui prenne le rôle du bourrin de la bande. Ils s'étaient manifestement trompés. Maintenant qu'on a vu ce qu'il a délivré comme prestations, il paraît évident que le personnage était fait pour lui.

J'ai dû me battre pour lui - et c'était le combat le plus essentiel que j'ai jamais mené. Je t'aime et tu me manques @DaveBautista.

On comprend mieux pourquoi Bautista était si déterminé à défendre James Gunn après son éviction. Il savait que c'était lui qui l'avait mené jusqu'ici, et il ne se voyait pas continuer une aventure amputée de ce membre important. Ce type de rencontres arrive souvent au cinéma. Certains réalisateurs voient dans des acteurs un potentiel que d'autres n'aperçoivent pas. Fort heureusement, James Gunn sera effectivement aux commandes du troisième volet des péripéties de Star-Lord et ses amis. Pour notre plus grand bonheur et, aussi, celui de Bautista.

Le film ne dispose pas encore de date de sortie. Il n'est pas dans la vague de ceux qui doivent arriver d'ici à 2022. James Gunn est pour l'instant occupé avec The Suicide Squad qu'il doit terminer chez DC. Ce n'est qu'une fois ce travail achevé qu'il commencera à s'occuper sérieusement de cette fameuse équipe qu'il a failli perdre.