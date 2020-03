Les Gardiens de la Galaxie : James Gunn a une idée pour un film sur Drax et Mantis

Vous avez aimé ? Partagez :

Dave Bautista a été l’un des plus fervents défenseurs de James Gunn quand il s’est brouillé avec Disney/Marvel. L’acteur, qui campe Drax dans « Les Gardiens de la Galaxie » et le MCU, aurait pu avoir son film en compagnie de Mantis. James Gunn avait une idée mais le projet risque de ne jamais naître.

Dave Bautista n’a pas hésité à défier Disney à visage découvert quand James Gunn a été viré à la suite de tweets de mauvais goût. Alors que le réalisateur était parti pour diriger le troisième épisode des Gardiens de la Galaxie, il a été remercié. Récupéré par la concurrence pour The Suicide Squad puis réintégré chez Marvel pour prolonger les aventures de la bande de Starlord, il pourra ainsi retrouver un Bautista qui adore bosser en sa compagnie.

Durant une interview pour Collider Video (via Heroic Hollywood), l’acteur nous apprend que le réalisateur aurait déjà en tête des idées pour un film centré autour de Drax. Le personnage de Mantis, introduit dans Les Gardiens de la Galaxie 2, serait aussi de la partie.

James Gunn a une idée pour faire un film sur Drax et Mantis. C’est pour ça que je suis partant car il y a tout simplement trop de plaisir à trouver dedans. Il voulait le faire, il en avait l’idée. C’est juste que Marvel a tout prévu pour les cinq prochaines années et ils savent comment l’histoire se déroulera. C’est dur pour eux d’avoir une idée de film et de dire « oui, nous voulons l’intégrer ici ». Cela ne correspond pas à leur emploi du temps.

Pas de place dans le MCU pour ce spin-off aux Gardiens de la Galaxie

Si on lit entre les lignes, James Gunn aurait donc déjà discuté de ce film avec le studio mais n’aurait pas obtenu le feu vert pour qu’il se fasse. Le MCU étant un univers tentaculaire, il n’y a pas de place pour l’improvisation dans son extension et on peut penser qu’un film sur Drax/Mantis n’est pas assez important pour être justifié. Et si l’opportunité se présentait de faire une série pour Disney+ ? Bautista n’a pas l’air très ouvert à cette option pour la simple et bonne raison que son maquillage est trop long à mettre en place (une heure environ) et que le format de la série serait trop épuisant.

James Gunn doit finir de bosser sur The Suicide Squad avant de venir s’occuper du troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Peut-être qu’il pourra insérer dedans quelques idées qui devaient servir pour ce film dédié à Drax. Lui et Mantis avaient commencé à tisser des liens forts dans le second opus, en se confiant sur leur passé respectif et leurs blessures intimes. On espère que leur relation va évoluer dans le prochain car ils sont complémentaires – l’une est douce quand l’autre est plus brutal. Hélas, à l’allure impressionnante où évolue le MCU et en tenant compte de tout ce qui est déjà prévu, les chances sont maigres de les suivre dans un projet à part entière.