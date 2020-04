Les Gardiens de la Galaxie : James Gunn dévoile des chansons coupées des deux premiers films

James Gunn, le réalisateur de la saga "Les Gardiens de la Galaxie" a dévoilé la longue liste des morceaux absents du Awesome Mix des deux opus. Y figurent toutes les chansons qui ont été coupées des Vol 1 et 2.

James Gunn, l'homme derrière les deux films Les Gardiens de la Galaxie vient de dévoiler les musiques coupées du Awesome Mix. Le héros Star Lord ne se sépare jamais de son walkman, où il écoute en boucle les musiques de son enfance. Il possède deux cassettes audio laissées par sa défunte mère, une pour chaque film. Des objets aux valeurs inestimables. James Gunn vient d'offrir l'extension de sa bande-son.

Encore un peu de "Awesome Mix"

Un des éléments clés des Gardiens de la Galaxie est évidemment sa bande-son, et le choix des musiques. James Gunn a respecté un souci de rythme musical avec des tubes sélectionnés dans les années 1960 et 1970. Les musiques du film proviennent toutes du walkman de Star Lord et des cassettes audio de sa mère. Des chansons cultes comme Hooked on a Feeling de Blue Dwede ou Come and get your Love de Redbone. Dans le deuxième, les fans ont été ravis d'entendre The Chain de Fleetwood Mac. Pour toutes ces raisons, les attentes sont élevées vis à vis du Awesome Mix Vol. 3.

Cependant, toutes les musiques sélectionnées par James Gunn ne sont pas dans les films. Le cinéaste a partagé sur Twitter une playlist intitulée « Complete Awesome Mix de Meredith Quill » disponible sur Spotify. Une liste qui met en lumière les musiques qui n'ont pas été gardées aux montages finaux des deux opus. Apparaissent alors d'autres titres cultes comme Livin' Thing de Electric Light Orchestra ou Magic de Pilot, utilisés dans des scènes coupées du métrage. Ou encore She's Gone de Hall & Oates, incluse dans le script, mais qui n'a pas été conservée pour le tournage.

James Gunn a également mentionné qu'il était fort possible que certaines chansons de cette liste soient utilisées dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Un long-métrage dont il s'occupera après avoir bouclé The Suicide Squad pour DC. Le film devrait débarquer courant 2023. En tout cas, cette liste est parfaite pour passer le temps pendant le reste du confinement.