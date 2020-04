Les Gardiens de la galaxie : James Gunn ne veut pas en faire un 4

Il a presque failli ne jamais s'occuper du troisième film "Les Gardiens de la Galaxie", mais il sera bien à bord finalement. James Gunn révèle cependant qu'il n'a pas l'intention de faire un quatrième volet. Doit-on en conclure que l'histoire de ces héros s'arrêtera avec le prochain film ?

Les fans ont cru un temps que sa brouille avec Disney pour des tweets inacceptables ne mette fin à cette collaboration. Mais le temps a apaisé les tensions et James Gunn a pu prendre la place qu'il méritait aux commandes de Les Gardiens de la Galaxie 3. Maintenant qu'il a réalisé les deux premiers en imposant aussi fortement son style, comment imaginer que quelqu'un puisse passer après ? Tout le monde aurait été perdant dans l'affaire.

Plus d'inquiétude à avoir désormais, il sera comme prévu sur le projet, une fois qu'il en aura terminé avec The Suicide Squad pour DC. Son retour du côté de Marvel est d'autant plus appréciable que Gunn voudrait arrêter avec les Gardiens une fois qu'il aura fini le troisième. C'est lors d'un live sur Instagram qu'il a avoué à un fan qu'il ne souhaitait pas faire un quatrième film.

Je n'ai jamais dit que je ne ferais pas un volume 2, puisque j'avais une trilogie à l'esprit depuis le début, si le premier film fonctionnait. Je n'ai aucun plan pour en faire un quatrième.

Une fin déjà programmée pour Les Gardiens de la Galaxie ?

Et si tels étaient les plans de Gunn, on peut imaginer que Marvel/Disney sont au courant et ont débuté cette entente avec cette donnée. Si, évidemment, tout reste possible dans le monde du cinéma (encore plus lorsqu'on parle de succès financiers), il ne devrait donc pas y avoir une quatrième aventure des Gardiens de la Galaxie dans le Marvel Cinematic Universe. Comme d'autres héros avant eux, il va falloir que leurs histoires s'arrêtent à un moment donné. L'univers étendu étant en perpétuelle mutation, il est normal que des anciens laissent la place aux nouveaux quand ils n'ont plus grand chose à délivrer. Si Les Gardiens de la Galaxie 3 est effectivement le dernier, c'est encore plus important que James Gunn puisse être à la barre pour finir ce qu'il a commencé.

On a le temps de voir le film arriver, il n'est pas programmé pour le moment dans l'agenda diffusé par le studio. Aucune trace de lui dans les prochaines sorties qui vont jusqu'à l'été 2021. C'est donc probablement en 2022 que nous pourrons découvrir Les Gardiens de la Galaxie 3 dans nos salles.