Le réalisateur James Gunn admet que Thanos n'était pas prévu dans son script. C'est Marvel Studios qui a exigé au cinéaste d'incorporer le titan fou à son histoire, ce qui a largement compliqué son récit.

En 2014, James Gunn frappe un grand coup en proposant une histoire inédite au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU) : Les Gardiens de la Galaxie. Un film inédit qui apportait un vent de fraîcheur au sein de la franchise super-héroïque. Une réussite critique et financière avec plus de 772 millions de dollars de recettes. Un succès qui s'explique par un récit parfaitement maîtrisé et des personnages hors du commun. Pourtant, la présence de Thanos n'était pas prévue par le réalisateur mais imposée par Marvel Studios.

Un invité surprise

Les Gardiens de la Galaxie était également l'occasion de faire la première véritable rencontre avec Thanos, le grand méchant de ces premières années du MCU. Pourtant, l'incorporation du Titan fou dans le film a posé quelques problèmes à James Gunn. Sur son compte Twitter, le cinéaste a donné quelques précisions sur cet ajout :

La SEULE chose que Marvel m'a demandé c'est d'inclure un caméo de Thanos et ils m'ont dit que, peut-être, je pouvais créer des origines aux pierres d'infinité. À part ça, ils étaient prêts à tout, et je pouvais faire ce que je voulais des personnages.

C'était une complication supplémentaire qui a rendu l'histoire beaucoup plus difficile à raconter. Les relations entre les méchants étaient trop complexes pour le public et étaient de loin la chose la plus difficile à gérer pendant le montage.

Il faut dire que le cinéaste a été obligé d'improviser et de bricoler une relation entre son méchant d'origine, Ronan l'Accusateur, et le puissant Thanos. Une relation pas toujours simple à régler mais James Gunn s'en est sorti avec les honneurs.

Marvel Studios avait taquiné l'arrivée de Thanos dès le premier Thor en 2011. Puis, le personnage est apparu dans la scène post-générique du premier Avengers en 2012. Puis en 2014 avec Les Gardiens de la Galaxie, ce puissant antagoniste est davantage développé. John Brolin enfile le costume tandis que les spectateurs apprennent que Nebula et Gamora sont ses filles. Évidemment, Thanos est de retour dans les excellents Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame pour mettre à genoux les Avengers.