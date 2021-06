Les Gardiens de la Galaxie : premières images du jeu vidéo

Non contents d'être omniprésents dans les salles de cinéma, les super-héros Marvel veulent aussi prendre d'assaut nos consoles. La première bande-annonce du jeu "Les Gardiens de la Galaxie" a été révélée par Square Enix lors de l'E3.

Les Gardiens de la Galaxie : un jeu vidéo en attendant le troisième film

Malgré le fait qu'ils soient les grandes stars de notre époque, les super-héros de l'écurie Marvel sont plutôt discrets sur les consoles de jeu. Hormis les deux derniers excellents jeux Spider-Man et un Marvel's Avengers qui n'a pas déchaîné les foules, les personnages de la Maison des Idées se font rares.

On ne va pas tarder à en voir certains arriver sur nos consoles puisque le 26 octobre doit sortir Les Gardiens de la Galaxie. Un titre prévu sur PS4 et Xbox One, ainsi que sur la nouvelle génération et sur PC. Si vous suivez un peu l'actualité des jeux vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que la grande messe annuelle, l'E3, est en train d'avoir lieu en ce moment. C'est à cette occasion que l'éditeur Square Enix a dévoilé un large aperçu de son jeu Marvel.

Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel Studios/Square Enix

L'esprit des Gardiens est bien là

Il s'agit d'une aventure purement narrative et jouable en solo. Même si l'on parle d'une équipe, il sera possible d'incarner un seul personnage : Star-Lord. Le leader des Gardiens sera mis en avant dans cette aventure détonnante. Les autres membres de l'équipe, Gamora, Drax, Rocket et Groot, auront évidemment de la place pour exprimer leur personnalité. La bande-annonce est radine en éléments de gameplay et se concentre sur plusieurs situations. Le ton habituel des Gardiens de la Galaxie est préservé, avec une musique cool, de l'humour et du fun. Techniquement, on n'en prend pas plein les yeux mais on a presque envie de dire que l'interêt principal n'est pas là.

Pour ceux qui s'étonneraient de ne pas voir des personnages avec la tête des incarnations du MCU, on leur répond que c'est normal. Eidos Montréal, au développement, a voulu proposer sa propre interprétation des héros, sans se baser sur ce qui a été fait au cinéma. Cette expérience sur console sera peut-être assez efficace pour nous faire patienter jusqu'au prochain film de James Gunn prévu le 3 mai 2023. Avant ça, l'équipe sera visible dans Thor : Love and Thunder, dès le 4 mai 2022.