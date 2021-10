Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : on sait qui incarnera Adam Warlock

James Gunn, le réalisateur de « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » vient de dévoiler sur son compte Twitter, le nom du comédien qui va incarner Adam Warlock dans ce troisième opus.

Qui est Adam Warlock ?

Créé en 1967 par Stan Lee et Jack Kirby, Adam Warlock est un personnage cosmique extrêmement puissant, qui intervient dans la plupart des gros crossovers de l’univers Marvel Comics, dont la saga Infinity War. Ce protagoniste doit également beaucoup à l’implication de Roy Thomas et Jim Starlin, qui l’ont énormément développé. Dans les comics, Adam Warlock est la création génétique de quatre scientifiques qui s’appelaient eux-mêmes l’Enclave. Au début, il est le prototype d’une forme de vie humaine parfaite développée à partir de matériel génétique artificiel, que l’Enclave avait l’intention de produire en masse pour former une armée invincible pour conquérir le monde. Mais Adam Warlock s’est retourné contre ses créateurs, et a détruit les 4 scientifiques et l’intégralité de leur laboratoire. Par la suite, Adam Warlock est devenu un être cosmique surpuissant, détenteur autoproclamé de la pierre de l’âme !

Adam Warlock - saga Infinity War ©Roy Thomas et Jim Starlin - Marvel Studios

Adam Warlock possède une force surhumaine. Mais surtout, il est capable de maîtriser l’énergie cosmique qui lui permet d’obtenir des pouvoirs psioniques comme la télépathie et la conscience cosmique. Il est capable de volet à la vitesse supersonique de Mach 3 dans l’atmosphère terrestre. Dans le vide de l'espace, il peut se déplacer plus vite que la lumière. Adam Warlock peut également utiliser l’énergie cosmique pour lancer des rafales. Il a une forte capacité de régénération. Mais surtout, il est régulièrement en possession de la pierre de l’âme, qui lui draine une force vitale encore plus impressionnante.

Adam Warlock est également en possession du Bâton Karma, qui est, pour lui, une expression de ses pouvoirs mentaux. Il lui permet de projeter des rafales d'énergie, d'accomplir de petites prouesses télékinétiques et de repousser des rafales dirigées vers lui.

Magnus - saga Infinity War ©Roy Thomas et Jim Starlin - Marvel Studios

Mais Adam Warlock a également une part d’ombre. Il possède en effet un double maléfique : Magnus. Ce dernier s'est séparé de l'entité de Warlock pour avoir son propre corps et sa propre conscience. Magnus est censé être l'outil permettant d'arrêter Thanos, mais cherche finalement à perpétuer ses méfaits et ainsi obtenir le gant de l'infini pour avoir la puissance omnipotente. Magnus possède sensiblement les mêmes capacités que son double bénéfique Adam Warlock. Ce double personnage est ainsi une source scénaristique passionnante qui pourrait jouer habilement avec les notions de bien et de mal. Les pontes de Marvel pourraient ainsi utiliser Warlock et petit à petit dévoiler sa part d'ombre jusqu'à libérer Magnus...

Will Poulter rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU)

Introduit dans la scène post-générique de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, Adam Warlock se fait depuis désirer. Lors du précédent film, les fans les plus calés ont reconnu le cocon de Warlock aux mains des Souverains (le peuple doré du deuxième film). Maintenant, James Gunn vient de confirmer que le personnage débarquera dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le cinéaste vient même de dévoiler le nom du comédien qui va l’interpréter sur son propre compte Twitter. En effet, Will Poulter sera donc le visage d’Adam Warlock.

Colin Ritman (Will Poulter) - Black Mirror : Bandersnatch ©Netflix

Le comédien, aujourd’hui âgé de 28 ans, est un habitué des franchises. Il est en effet apparu dans Le Monde de Narnia 3, dans la saga Le Labyrinthe ou encore dans la série Black Mirror. Mais c’est aussi un comédien capable de tourner dans des rôles plus profonds puisqu’il était notamment à l’affiche de The Revenant, Detroit ou encore Midsommar. Will Poulter rejoint donc le MCU, dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, attendu le 3 mai 2023 dans les salles obscures.