Les Gardiens de la Galaxie : Yondu ne reviendra pas selon Michael Rooker

Don't Look up : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet et d'autres au casting de cette comédie Netflix

Connu dans le domaine de la comédie américaine, Adam McKay a pris un virage un peu plus sérieux avec "The Big Short" puis "Vice". Son prochain film, "Don't Look up", sortira sur Netflix et vient de se constituer une distribution comme on en voit que très rarement.