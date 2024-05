Les Gens d'à côté : le duo Isabelle Huppert - Hafsia Herzi dans le nouveau film d'André Téchiné

Les actrices Hafsia Herzi et Isabelle Huppert sont les têtes d'affiche du nouveau film d'André Téchiné "Les Gens d'à côté". Une bande-annonce intrigante a été dévoilée.

Actrices prestigieuses pour le nouveau film d'André Téchiné

D'un côté, peut-être la plus grande actrice française de l'histoire du cinéma. De l'autre, une actrice et réalisatrice qui n'en finit plus de bouleverser les spectateurs depuis sa révélation dans La Graine et le Mulet en 2007. Le duo Isabelle Huppert - Hafsia Herzi est à voir à deux reprises cette année, dans La Prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazuy et dans Les Gens d'à côté d'André Téchiné. C'est ce dernier qu'on pourra découvrir en premier dans les salles françaises, à partir du 10 juillet 2024. Une bande-annonce a été dévoilée (vidéo en tête d'article), et celle-ci annonce un film aussi délicat qu'intrigant.

Les Gens d'à côté ©Jour2Fête

Lucie (Isabelle Huppert) est une agent de la police technique et scientifique, proche de la retraite. Son quotidien solitaire est troublé par l’arrivée dans sa zone pavillonnaire d’un jeune couple, parents d’une petite fille. Alors qu’elle se prend d’affection pour ses nouveaux voisins, elle découvre que Yann (Nahuel Perez Biscayart), le père, est un activiste anti-flic au lourd casier judiciaire. Le conflit moral de Lucie entre sa conscience professionnelle et son amitié naissante pour cette famille fera vaciller ses certitudes…

Un cinéma de surgissement

Ce nouveau film d'André Téchiné est intrigant. Sous ses airs de film dramatique conventionnel, quelque chose va se passer. Comme dans son dernier film, Les Âmes soeurs, où il confiait à Benjamin Voisin et Noémie Merlant un terrible drame d'inceste familial, c'est dans un cadre ordinaire que le cinéaste français parvient à trouver un geste, un mot, pour faire surgir avec une grande force de cinéma une vérité, une violence, un tabou...

Isabelle Huppert et Hafsia Herzi, accompagnées pour Les Gens d'à côté par Nahuel Perez Biscayart, vont-ils alors faire naître de cette apparente banale histoire de voisinage une très grande émotion ? Réponse le 10 juillet 2024 au cinéma.