Les Goûts et les couleurs : un amour naît entre Rebecca Marder et Félix Moati dans la bande-annonce

La société Pyramide Distribution a dévoilé aujourd'hui les premières images de "Les Goûts et les couleurs", nouveau film de Michel Leclerc. Un amour naissant se crée entre Félix Moati et Rebecca Marder.

Une romance musicale de Michel Leclerc

Après son documentaire Pingouin & Goéland et leurs 500 petits en 2021, et la comédie La Lutte des Classes sorti en 2019, Michel Leclerc explore les relations amoureuses. Le réalisateur s'intéresse à une intimité qui se crée malgré les différences de ses personnages et d'un monde qui les sépare.

Les Goûts et les couleurs parle d'une jeune femme nommée Marcia, en pleine création d'un album avec une artiste qu'elle affectionne particulièrement : Daredjane, son idole incarnée jeune par Judith Chemla (Les Cobayes). Cette dernière disparaît, et c'est à Anthony, lointain parent de la défunte, de gérer les droits de sa musique et donc l'album que souhaite faire Marcia. Alors qu'ils sont bien différents l'un de l'autre, Marcia et Anthony se rapprochent.

Les goûts et les couleurs ©Pyramide Distribution

La bande-annonce laisse entrevoir une histoire d'amour naissante. Mais également une exploration musicale d'une artiste remarquée pour son premier album, et qui souhaite garder une musique authentique.

Félix Moati et Rebecca Marder au casting

Michel Leclerc travaille une nouvelle fois avec l'acteur Félix Moati, après Télé Gaucho ou La Vie très privée de Monsieur Sim. L'acteur français continue sa montée en puissance en 2022 après son second rôle dans La Vraie famille de Fabien Gorgeart.

Dans Les Goûts et les couleurs, il est accompagné de la jeune Rebecca Marder. Comme son homologue masculin, elle continue de décrocher des rôles attirants. Début janvier, elle jouait dans le film Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain. Elle figurera dans le prochain long-métrage de Sylvain Desclous intitulé De Grandes espérances avec Benjamin Lavernhe et Emmanuelle Bercot. Un début de carrière très prometteur.

Dès le début de l'été, un parfum d'amour se sentira dans les salles obscures de cinéma. Les Goûts et les couleurs sort le 22 juin 2022.