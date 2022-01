Les Inconnus se reforment au cinéma !

Trio comique populaire dans le paysage français, les Inconnus ont tourné quelques fois au cinéma. La dernière fois, c'était en 2014, pour une nouvelle aventure des Trois frères. Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus seront bientôt de retour pour un nouveau projet prévu dans les salles obscures.

Les Inconnus : stars du petit et du grand écran

Les Inconnus se sont révélés sur le petit écran avec des sketchs, avant de faire le grand saut vers le cinéma. Les Trois Frères et Le Pari ont connu un beau succès populaire dans les années 90. À l'origine, on rappelle que le groupe était formé de cinq membres mais c'est sous la forme d'un trio qu'il a connu ses heures les plus glorieuses. Ses membres, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, ont également vécu une carrière en solo par la suite, délaissant l'aventure des Inconnus. Mais les fans ont eu le plaisir de les revoir ensemble à quelques reprises. En 2014, d'ailleurs, c'est Les Trois Frères : Le Retour qui a fait office d'événement, en rassemblant plus de deux millions de spectateurs dans les salles.

Les Trois Frères ©Pathé

Le trio prépare un retour au cinéma

Des années après, quelque chose de nouveau se prépare ! Didier Bourdon a évoqué ces derniers jours une très probable réformation du trio au cinéma. Ensuite, c'est son compère Bernard Campan qui a confirmé les dires de son partenaire de jeu chez BFMTV. On peut donc statuer officiellement sur le fait que les Inconnus vont réapparaître ensemble au cinéma, dans un long-métrage qui reste secret.

Néanmoins, on sait qu'il ne sera pas dirigé ni écrit par les trois humoristes, ce qui change par rapport à d'habitude. Les principaux concernés se contenteront de jouer dedans, sous la direction d'un réalisateur dont l'identité n'a pas été révélée. Le projet devrait se révéler plus amplement dans les prochains mois car les prises de vue devraient se dérouler durant l'année en cours.

Les Inconnus pourraient également préparer d'autres projets à l'avenir, comme l'a laissé entendre Didier Bourdon chez RTL.

L'envie de revisiter des sketchs cultes le motive et il se peut qu'un retour sur le petit écran ou sur les planches se concrétise. Une position que ne partage pas Bernard Campan, qui "préfère ne pas y retourner."