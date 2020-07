Les Inconnus se retrouvent pour un nouveau projet

Les Inconnus, le trio humoristique composé de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Legitimus, va se reformer pour un nouveau projet. C'est en tout cas ce que laisse entendre Pascal Legitimus sur son compte Instagram.

Un trio culte

Faut-il vraiment présenter Les Inconnus ? Trio humoristique culte formé en 1984, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus deviennent célèbres dans les années 1990 grâce à leur émission de télévision culte : La Télé des Inconnus. Ils produisent des sketchs très marquants, qu'ils réutiliseront même dans leurs spectacles. Mais au milieu des années 1990 ils se séparent à cause d'un différend juridique avec leurs anciens managers Paul Lederman et Claude Martinez. Mais ils se reforment très rapidement et passent par la case cinéma avec quatre longs-métrages.

En 1995 ils débutent leur carrière cinématographique avec Les Trois Frères. Réalisé par Bernard Campan et Didier Bourdon eux-mêmes, le film rencontre un franc succès. Le métrage devient une véritable comédie populaire et remporte le César de la Meilleure première œuvre. En 1997, Les Inconnus sont de retour avec Le Pari. Toujours réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan, le film reçoit un accueil beaucoup plus mitigé, et Pascal Legitimus ne fait pas partie de l'équation. En 2001 c'est de nouveau un succès populaire qui attend le trio. Les Inconnus se lancent dans Les Rois Mages. Si la comédie ne reçoit pas des critiques très positives elle rapporte approximativement 11 millions d'euros à travers le monde. Enfin, en 2014, Les Inconnus rempilent avec la suite de leur premier film : Les Trois Frères, le retour. Un métrage terriblement mal accueilli, qui n'a pas su convaincre les fans de la première heure, mais qui s'est néanmoins être avéré un succès économique.

Les Inconnus bientôt de retour

Aujourd'hui, il semblerait que Les Inconnus soient sur un nouveau projet. 6 ans après Les Trois Frères, le retour, le trio va repasser derrière la caméra pour une nouvelle entreprise. Sans réellement savoir s'il s'agira d'un film, Pascal Legitimus a teasé le projet sur son compte Instagram. Il a publié une photographie où il apparaît en compagnie de ses collègues de toujours : Didier Bourdon et Bernard Campan. Les trois hommes se manifestent affublés de lunettes de soleil, les bras croisés, dans un style de gentils gangsters. En commentaire de l'article, Pascal Legitimus tease ce futur projet en inscrivant la mention : « Gentlemen Project 23 juillet 2020 11h : 2021-2022 avec ou sans les inconnus ?». Ainsi, sans en dévoiler davantage, Pascal Legitimus confirme que Les Inconnus seront de retour en 2022 pour le mystérieux Gentlemen Project. Affaire à suivre donc.