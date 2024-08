Disney annonce un 3e film pour sa célèbre famille de super-héros

Disney a annoncé la mise en chantier de "Les Indestructibles 3". Une nouvelle aventure attend Bob et sa famille. Le film sera écrit et réalisé par Brad Bird, déjà en charge des deux précédents opus.

Le retour de la super-famille de Pixar

Il y a désormais 20 ans, Disney nous offrait un des meilleurs films de super-héros. Pas une production Marvel, mais un film d'animation imaginé par les studios Pixar. On parle évidemment de Les Indestructibles, réalisé par Brad Bird, et qui parvient à être à la fois un film familial et une œuvre super-héroïque captivante, cochant toutes les cases du genre. On y suit la famille Indestructible dans leur quotidien, alors que tous les membres de la famille disposent de capacités exceptionnelles. Seulement Bob, le père de famille, a mis de côté son costume de super-héros il y a 15 ans. Il doit depuis s'impliquer davantage dans son couple avec Helen, tandis que leur fille Viollette est en pleine crise d'adolescence. Sans oublier Flèche, le jeune fils qui utilise sa super vitesse pour faire des faces, et Jack-Jack, un bébé déjà difficile à gérer puisqu'il cumule tout à un tas de pouvoirs.

Les Indestructibles ©Pixar

Les Indestructibles trouve donc son originalité dans sa représentation d'une famille qui, malgré ses super-pouvoirs, a les mêmes problèmes qu'une famille classique. De plus, l'animation en met plein les yeux. Ce qui a permis au long-métrage de remporter l'Oscar du meilleur film d'animation. Malgré son succès, il aura fallu attendre 14 ans avant de voir la suite avec Les Indestructibles 2 (2018). L'attente sera moins longue pour un troisième opus, qui vient d'être annoncé par Disney.

Les Indestructibles 3 est en développement

En effet, c'est à l'occasion de la convention D23 que le studio a fait des annonces importantes sur ses prochaines productions. Parmi les choses à retenir, il y a donc ce film Les Indestructibles 3 qui est actuellement en développement. La bonne nouvelle est que Brad Bird sera de retour en tant que réalisateur et scénariste. Un premier logo a déjà été dévoilé, mais pas de date de sortie. A priori, il ne faudra pas s'attendre à ce que le film arrive en 2025, et même 2026 semble un peu trop proche. Plus d'informations sur ce projet devraient être révélées prochainement.