Les Infaillibles : les calculs vont-ils être bons pour Inès Reg et Kevin Debonne ?

Inès Reg devient une flic aux méthodes très particulières dans la comédie "Les Infaillibles", en duo avec son ex-mari Kevin Debonne. Une bande-annonce a été dévoilée.

Inès Reg en flic explosive

L'humoriste et comédienne Inès Reg n'en finit plus de faire l'actualité, entre péripéties lunaires dans Danse avec les stars, report soudain du tournage du téléfilm Ado mais pas trop pour TF1, et bientôt sur Prime Video la comédie d'action policière Les Infaillibles. Après Je te veux moi non plus qu'ils portaient déjà ensemble, ce nouveau film est écrit par son ex-mari Kevin Debonne. Ils composent ensemble avec un duo de flics, elle de Marseille et lui de Paris, forcément très désaccordés. Une bande-annonce a été dévoilée (vidéo en tête d'article). Elle présente l'intrigue suivante.

Alors qu'un gang de braqueurs sème le chaos à Paris et humilie la police depuis des mois, le ministre de l'Intérieur veut du sang neuf à la tête de l’enquête: Alia (Inès Reg) est marseillaise, explosive et ingérable, Hugo (Kevin Debonne) est parisien, major de promo et méticuleux. Bref, ils ont tout pour se détester. Une alliance forcée, pour le meilleur et pour le pire… et plus si affinités ?

Les Infaillibles ©Prime Video

Le réalisateur de Chasse gardée aux commandes

Les Infaillibles est réalisé par Frédéric Forestier, à qui l'on doit notamment Astérix aux Jeux Olympiques (co-réalisé avec Thomas Langmann), Les Bodin's en Thaïlande et Chasse gardée. Un réalisateur qui a de la réussite dans un certain type de comédie, puisque ces deux dernières réalisations ont nettement dépassé le 1,5 million d'entrées dans les salles. Comme il partage ce mérite avec les talents comiques devant sa caméra, il revient donc à la populaire Inès Reg de conduire l'humour de cette comédie.

Quiproquos, malentendus, situations burlesques, fusillades et explosions, rivalité Paris - Marseille, cette bande-annonce dévoile avec générosité ce que la comédie Les Infaillibles réserve aux abonnés Prime Video, qui pourront la découvrir à compter du 20 juin 2024.