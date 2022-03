Les Infiltrés : Mark Wahlberg évoque la suite qu'il voulait faire avec Robert De Niro et Brad Pitt

Dans "Les Infiltrés", Mark Wahlberg incarne le sergent Dignam. Le comédien a tenté de mettre en chantier une suite avec le scénariste William Monahan, dans laquelle il aurait donné la réplique à Brad Pitt et Robert De Niro.

Les Infiltrés : un remake culte

En 2006, Martin Scorsese signe son deuxième remake avec Les Infiltrés. Après s'être approprié le thriller de Jack Lee Thompson porté par Robert Mitchum et Gregory Peck avec Les Nerfs à vif, le cinéaste s'attaque au polar hongkongais Infernal Affairs d'Andrew Lau et Alan Mak. Le concept est simple : un membre de la pègre s'infiltre dans les autorités, tandis qu'un policier se fait une place chez les gangsters.

Dans cet exercice périlleux, Leonardo DiCaprio et Matt Damon succèdent à Tony Leung et Andy Lau. Le premier prête ses traits à Billy Costigan, un jeune flic prometteur qui intègre l'unité spéciale du capitaine Queenan (Martin Sheen) et du sergent Dignam (Mark Wahlberg). Leur objectif est de faire tomber le caïd de la mafia irlandaise Frank Costello (Jack Nicholson). Mais lorsque le criminel infiltré au sein des forces de l'ordre Colin Sullivan (Matt Damon) lui révèle la présence d'une taupe au sein de son équipe, les choses se gâtent.

Les Infiltrés ©TF1 Video

Vera Farmiga, Ray Winstone, Alec Baldwin, James Badge Dale et Anthony Anderson complètent la distribution du long-métrage. Le thriller permet à Martin Scorsese de décrocher enfin l'Oscar du Meilleur réalisateur. Lors de sa sortie, il repart aussi avec les statuettes de Meilleur film, Meilleur scénario adapté et Meilleur montage.

Mark Wahlberg évoque la suite

En pleine promotion d'Uncharted, Mark Wahlberg - nommé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation outrancière de Dignam - est revenu sur la suite des Infiltrés qu'il a tenté de mettre en chantier. De passage sur KFC Radio, le comédien a expliqué avoir soumis l'idée à Warner Bros. avec le scénariste William Monahan. Mais le rendez-vous ne s'est pas avéré concluant, comme il le raconte, cité par le New York Post :

Disons simplement que le pitch ne s'est pas déroulé comme prévu.

À ses côtés, l'acteur aurait aimé jouer aux côtés de Brad Pitt et Robert De Niro. Il ajoute à propos de cette réunion pour le moins alléchante :

Ça aurait été plutôt pas mal.

Lors d'un entretien pour /Film réalisé en 2011, William Monahan s'était exprimé sur cette suite et avait donné davantage de détails sur l'intrigue. Le scénariste avait alors déclaré :

Mon idée était de placer le film avant, pendant et après l'intrigue du premier film, ce qui serait extraordinaire. En fait, au milieu de ce que j'avais essayé de faire, on voyait des choses qui se déroulaient pendant Les Infiltrés, mais qu'on ne voit pas à l'écran.

Il avait également précisé que malgré ces choix narratifs, cette suite aurait tenu en tant que film à part entière. Mais William Monahan déteste devoir "pitcher" ses projets. Ce qui explique peut-être pourquoi Les Infiltrés 2 est tombé à l'eau...