Les Infiltrés : pourquoi Robert De Niro a refusé de jouer dans le film avec Leonardo DiCaprio

Robert De Niro a refusé d'apparaître dans "Les Infiltrés" alors que Martin Scorsese, son cinéaste fétiche, lui avait proposé le rôle de Franck Costello. Le réalisateur de "Killers of The Flower Moon" a expliqué sa relation avec l'acteur, qui n'a jamais hésité à lui dire "non" sur de nombreux projets.

Martin Scorsese et Robert De Niro, une paire indissociable

Avant leur association dans Killers of the Flower Moon, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio auraient pu se donner dans la réplique dans un précédent film de Martin Scorsese : Les Infiltrés. En 2005, au moment où le film va être tourné, Robert De Niro a déjà tourné huit films avec Martin Scorsese : Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull, La Valse des pantins, Les Affranchis, Les Nerfs à vif et Casino. Leonardo DiCaprio a lui déjà tourné deux films avec le cinéaste, Gangs of New York et Aviator. Robert De Niro et Martin Scorsese n'ont donc plus tourné ensemble depuis 1995 et Casino. L'acteur n'apparaît ni dans Kundun, ni dans À tombeau ouvert, bref il n'apparaît plus dans un film de Martin Scorsese pendant 24 ans, jusqu'à The Irishman, sorti en 2019. Les deux hommes, duo iconique de l'histoire du cinéma, étaient-ils alors en froid ? Pas du tout.

Martin Scorsese et Robert De Niro sur le tournage de Taxi Driver ©Steve Schapiro/Taschen

"Non, je ne veux pas faire ça."

Les liens entre Martin Scorsese et Robert De Niro ne se sont jamais affaiblis. Et comme le cinéaste italo-américain le racontait dans un entretien accordé à Deadline, il a toujours proposé à Robert de Niro de collaborer à ses projets. Ce fut donc le cas avec Les Infiltrés, que l'acteur a cependant refusé.

On en a parlé à Bob, mais il ne voulait pas le faire. Vous voyez, il y a certaines personnes avec qui je travaille beaucoup parce que je me suis rendu compte que j'étais... à la marge, d'une certaine manière. Par "à la marge", je veux dire qu'il y a beaucoup d'acteurs avec qui j'aurais souhaité travailler toutes ces années mais... Je ne corresponds pas au mode de fonctionnement de l'industrie. (...) Je n'ai pas travaillé avec Bob pendant presque dix ans avant de faire "Les Affranchis", on a chacun pris une direction différente. Puis on a fait deux autres films, et ensuite on n'a pas retravaillé ensemble pendant 19 ans (24 ans en réalité entre la sortie de "Casino" et celle de "The Irishman", ndlr).

The Irishman ©Netflix

Vous savez, les gens changent. Bob a toujours voulu faire certaines choses. "Casino" en a été le meilleur exemple pour moi. C'était le sommet, en termes de genre de films pour lui et moi. (...) Mais on se posait toujours la question, pour tout. Il voulait que je fasse "Mafia Blues", je lui ai dit : "On l'a déjà fait. C'était "Les Affranchis"." Je lui parlais d'autres projets, et à un moment il m'a dit : "Tu sais très bien le genre de films que j'aime faire avec toi." J'ai dit "Ok", et on en est arrivés à "The Irishman", ça nous a pris neuf ans. Et concernant "Les Infiltrés" ? C'était : "Non, je ne veux pas faire ça."

Une collaboration franche et exigeante

Martin Scorsese raconte ensuite que Robert De Niro a aussi refusé son invitation à être dans Gangs of New York. Se dessine ainsi un système : les deux hommes savent exactement ce qu'ils peuvent faire et réussir ensemble. Ainsi, plutôt que de s'obliger l'un et l'autre à tout faire ensemble, et même s'ils se le sont proposés systématiquement, chacun a su refuser à l'autre le projet auquel il ne se voyait pas participer. Ainsi Martin Scorsese a dit non à Robert De Niro pour Mafia Blues, et l'acteur a dit non au réalisateur pour, entre autres, Les Infiltrés. Collaborer, évidemment, mais sur un projet qui leur convient ainsi à tous les deux. Et comme le cinéaste le précise, il désirait travailler avec Jack Nicholson depuis des années. Ce dernier lui a bien rendu, avec son inoubliable performance en boss de la pègre irlandaise fou furieux dans Les Infiltrés.