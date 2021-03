Les Invisibles : Netflix prépare un remake américain

Le film français « Les Invisibles » de Jean-Julien Petit va faire l'objet d'un remake américain pour Netflix. C'est la réalisatrice Nadine Labaki qui va s'occuper de mettre en scène cette relecture pour le compte de la plateforme.

Les Invisibles : un film social percutant

Sorti en 2019, Les Invisibles n'est pas passé inaperçu. Réalisé par Louis-Julien Petit, le long-métrage raconte le quotidien d'un centre d'accueil pour femmes SDF. Mais ce lieu de solidarité, appelé L'Envol, va fermer sous peu. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer les femmes dont elles s'occupent. Notamment portée par Audrey Lamy, Corinne Masiero et Noémie Lvovsky, l’œuvre s'est avérée être un touchant regard sur la précarité féminine et sur les difficiles conditions de vie quand on est une femme SDF. Le film est une adaptation du roman Sur la route des invisibles, femmes dans la rue, publié en 2015 et écrit par Claire Lajeunie.

Les Invisibles ©Elemiah / Apollo Films / France 3 Cinéma

Les Invisibles a reçu un accueil critique et populaire majoritairement positif, même si le film a été boudé par les cérémonies cinématographiques. Du côté box-office global, le long-métrage a rapporté pas loin de 11 millions de dollars de recettes. Les Invisibles n'était pas le coup d'essai de Louis-Julien Petit puisque, en 2015, le cinéaste s'était déjà essayé à ce genre avec Discount, déjà porté par Corinne Masiero.

Un remake américain est dans les tiroirs

Face au succès de Les Invisibles, les américains travaillent actuellement sur un remake. Spécialistes de la pratique, ils adorent prendre les œuvres qui fonctionnent à l'étranger pour les adapter à la sauce US. Intouchables et LOL sont des exemples connus parmi d'autres. Et c'est Netflix qui va développer ce remake de Les Invisibles. La plateforme a engagé la cinéaste libanaise Nadine Labaki pour s'occuper de sa réalisation. Elle est notamment connue pour avoir mis en scène le récent Capharnaüm.

Nadine Labaki ©Gala

Cette nouvelle version sera co-produite par la réalisatrice, par Graham Broadbent et par Pete Czernin, pour la firme Blueprint. Pour le moment, Netflix n'a annoncé aucun casting, ni date de sortie, ou même de début de tournage. La plateforme a cependant précisé que le film sera tourné en langue anglaise.