Les Jeunes Amants : cette mort tragique qui a bouleversé le film

Ce soir, France 3 diffuse "Les Jeunes Amants", un drame romantique réalisé par Carine Tardieu et sorti en 2022. Ce film, qui explore une histoire d'amour atypique entre une septuagénaire et un homme de 45 ans, est marqué par la disparition prématurée de sa conceptrice initiale, la réalisatrice Sólveig Anspach. Retour sur la genèse de cette œuvre et l'impact de cette tragédie sur sa réalisation.

Une histoire inspirée de la vie personnelle de Sólveig Anspach

Les Jeunes Amants puise ses racines dans une expérience personnelle de la réalisatrice franco-islandaise Sólveig Anspach. Elle s'est inspirée de la relation amoureuse vécue par sa mère, l'architecte islandaise Högna Sigurðardóttir, qui, à l'âge de 79 ans, est tombée amoureuse d'un médecin beaucoup plus jeune qu'elle. Cette histoire singulière a profondément touché Anspach, au point de vouloir la porter à l'écran pour célébrer l'amour au-delà des conventions sociales et des différences d'âge.

En 2013, Sólveig Anspach commence à développer le projet avec sa co-scénariste Agnès de Sacy et le producteur Patrick Sobelman. Malheureusement, en août 2015, Anspach décède des suites d'une récidive de cancer, à l'âge de 54 ans, et laisse le projet inachevé.

Après le décès de Sólveig Anspach, son amie et collègue Carine Tardieu est sollicitée pour reprendre le flambeau et mener à bien la réalisation de Les Jeunes Amants. Tardieu, touchée par l'histoire et désireuse d'honorer la mémoire de son amie, accepte ce défi délicat. Elle s'entoure d'Agnès de Sacy et de Raphaële Moussafir pour finaliser le scénario, tout en respectant la vision initiale d'Anspach.

L'amour au-delà des conventions

Les Jeunes Amants raconte l'histoire de Shauna Loszinsky, une femme de 71 ans incarnée par Fanny Ardant, qui retrouve par hasard Pierre Escande, un médecin de 45 ans interprété par Melvil Poupaud. Quinze ans après leur première rencontre dans un hôpital, une relation amoureuse inattendue se développe entre eux, défiant les normes sociales et les attentes familiales. Cette liaison bouleverse également Jeanne, l'épouse de Pierre, jouée par Cécile de France.

Le film explore avec délicatesse les thèmes de l'amour et du désir au-delà des conventions sociétales, en mettant en lumière les préjugés liés à la différence d'âge dans les relations amoureuses. La réalisatrice Carine Tardieu aborde la complexité des sentiments humains, et illustre comment l'amour peut surgir de manière inattendue, indépendamment des barrières générationnelles. La performance de Fanny Ardant a été saluée, et cette dernière a obtenu une nomination au César de la meilleure actrice pour ce rôle.