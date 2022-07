Les Liaisons dangereuses : Paola Locatelli revient sur cette scène intime du film Netflix

« Les Liaisons Dangereuses » n’a visiblement pas fini d’être adapté sur écran. Cette fois, c’est Netflix qui s’en charge avec une adaptation plus que contemporaine…et des scènes intimes en veux tu en voilà.

Les Liaisons Dangereuses 2.0

Qui aurait cru qu’un roman épistolaire écrit en 1850 par Choderlos de Laclos soit toujours aussi populaire presque deux siècles après ? En effet, Les Liaisons Dangereuses semble traverser les époques et les adaptations, qu’elles soient fidèles au livre ou remis dans un contexte adapté à son époque. Les cinéphiles se souviendront ainsi du film de 1988 avec John Malkovich, Glenn Close, Uma Thurman et Keanu Reeves, tandis que la « génération MTV » se rappellera de Sexe Intentions, dans lequel Sarah Michelle Gellar brillait de mille feux.

En 2022, Netflix s’attaque lui aussi à ce chef d’œuvre de la littérature en produisant Les Liaisons Dangereuses, film français qui se trouve actuellement en tête des tendances Netflix grâce à la magie des algorithmes. Pour cet énième remake, l’histoire de Les Liaisons Dangereuses nous transporte à Biarritz. On y suit Célène, une adolescente un peu fleur bleue qui a quitté la jungle parisienne pour le sud-ouest ensoleillé. Très rapidement, elle fait la rencontre de l’élite de son nouveau lycée dans lequel on retrouve notamment la reine d’Instagram et le séduisant surfeur Tristan. Malgré elle, Célène se retrouve au centre d’un dangereux pari que se sont lancées les deux stars de l’établissement.

Un tournage bienveillant

Parmi les jeunes acteurs inconnus présents dans Les Liaisons Dangereuses, on y retrouve Paola Locatelli qui joue le rôle de la jolie Célène. Ironie du sort : elle joue un personnage qui vit loin de la génération Z et des réseaux sociaux…alors qu’elle-même est une influenceuse qui compte presque deux millions d’abonnés sur Instagram. Pour son premier rôle sur écran, la jeune femme a donné de sa personne, se livrant même à une scène de sexe avec son partenaire de jeu Simon Rérolle qui joue le rôle de Tristan. Au micro du webzine Purebreak, Paola Locatelli est revenue sur cette séquence intime qui n’est pas toujours évidente à tourner pour les jeunes acteurs débutants :

On était nu, mais on avait plein de caches partout. Au niveau du maillot, on avait des culottes un peu spéciales pour ne rien voir, j'avais un drap autour de moi. (...) C'est en équipe réduite, donc toutes les personnes qui ne sont pas proprement nécessaires pendant le tournage vont dans une autre salle. (...) J'ai vraiment appris à oublier les caméras, je suis dans l'essence de la scène, dans l'émotion.

Les liaisons dangereuses ©Netflix

Le tournage de Les Liaisons Dangereuses a d’ailleurs pu compter sur une coordinatrice d'intimité, qui pouvait s’entretenir avec les acteurs pour voir ce qu’ils étaient prêts à faire ou pas. Une manière de rappeler que ces dernières années, les réalisateurs ne peuvent plus agir n’importe comment auprès des comédiens.