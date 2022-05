Les Liaisons dangereuses : une bande-annonce sexy pour l'adaptation Netflix avec Paola Locatelli

Le 8 juillet Netflix va proposer une nouvelle adaptation de "Les Liaisons dangereuses". Une version moderne et française portée par l'influenceuse Paola Locatelli. Découvrez la bande-annonce.

Les Liaisons dangereuses revient sur Netflix

À l'origine, Les Liaisons dangereuses est un roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos publié en 1782. Plusieurs siècles plus tard, le cinéma s'est emparé de cette romance entre le vicomte Valmont et Mme de Volanges, initiée par les manipulations de la marquise de Merteuil. Outre la version de Roger Vadim en 1959, on se souvient surtout de celle de Stephen Frears (1988) et le Valmont (1989) de Miloš Forman. Bien plus tard, les costumes ont été abandonnés pour une transposition modernisée avec Sexe Intentions (1999), porté notamment par Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Reese Witherspoon.

Les Liaisons dangereuses ©Netflix

Netflix a donc décidé de se lancer dans une version 2.0 avec Les Liaisons dangereuses de Rachel Suissa. Cette fois, il sera question de Célène, une jeune fille de 17 ans qui quitte Paris pour aller vivre à Biarritz. En arrivant dans son nouveau lycée, elle va être confrontée à Vanessa, une instagrameuse populaire. Et à Tristan, un séduisant surfer. Ce dernier va tenter de faire chavirer le cœur de Célène alors qu'elle a prévu de se marier avec son petit ami, Pierre.

Paola Locatelli se dévoile dans la bande-annonce

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), Les Liaisons dangereuses version 2022 va jouer à fond sur des thématiques très actuelles, avec la question des réseaux sociaux. Ce sera surtout l'occasion pour Netflix de proposer un nouveau programme facile à consommer, pour un public assez jeune, avec ce qu'il faut de scènes sulfureuses.

Surtout, le film pourra compter sur la présence au casting de Paola Locatelli, une influenceuse très populaire. Elle dispose à ce jour d'1,8 million d'abonnés sur son compte Instagram. Autant de personnes qui pourraient se ruer sur Netflix pour la découvrir dans Les Liaisons dangereuses. Un élément qu'a forcément dû prendre en compte la plateforme de streaming.

Le film sera disponible sur Netflix le 8 juillet.