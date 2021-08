Les Méchants : une première bande-annonce pour la comédie de Mouloud Achour

Mouloud Achour passe derrière la caméra pour son premier long-métrage, "Les Méchants" et entraîne avec lui un casting exceptionnel. La première bande-annonce est arrivée.

Les Méchants : Mouloud Achour devient réalisateur

On connaît Mouloud Achour à la télévision dans la galaxie Canal+ et depuis quelques années comme figure de proue de Clique. Il a décidé de se lancer un nouveau défi en réalisant son premier long-métrage, Les Méchants. Accompagné par Dominique Baumard à la mise en scène, il s'est entouré de gens qu'il connaît et pour lesquels il a de l'affection. C'est ainsi que s'est formé une distribution dingue, croisement entre des acteurs et des personnalités du monde de l'humour ou de la culture urbaine. On verra ainsi se côtoyer Djimo, Roman Frayssinet, Ludivine Sagnier, Anthony Bajon, Kyan Khojandi, Mathieu Kassovitz, Alban Ivanov, Samy Naceri, Bun Hay Mean, Fadily Camara, Marwa Loud, Hakim Jemili ou encore Heuss L'Enfoiré (qui a signé un morceau intitulé Les Méchants en 2019), pour ne citer. D'autres invités de luxe vont également passer une tête dans des petits rôles.

De quoi ça parle ?

Les Méchants s'attarde sur deux types, Patrick et Sébastien (vous l'avez ?) dans ce qui est la pire journée de leur vie. Ils vont être impliqués ensemble dans une affaire qui va prendre une tournure complètement disproportionnée avec la participation d'une animatrice télé désireuse de faire le buzz. Ils vont ainsi devenir les méchants les plus recherchés du pays, sous la pression d'une France qui a les yeux rivés sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Une comédie dans l'air du temps, qui incorpore tout ce qui fait la particularité de notre époque (le buzz sur les réseaux sociaux, la course à l'information) et qui prouve, par son casting, une envie de prôner la diversité. Mouloud Achour a effectivement toujours voulu mettre en avant des gens aux origines diverses et les minorités dans son travail.

La bande-annonce de Les Méchants vient de sorti. On sent que le casting va être le gros point fort de cette comédie. Elle a d'ailleurs décroché le label Festival de l’Alpe d’Huez 2021 et ne va plus tarder à débarquer dans nos salles puisque la sortie est prévue le 8 septembre prochain.