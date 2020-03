Les mémoires de Woody Allen finalement publiées aux US

Alors que Grand Central Publishing, l’une des filiales du groupe Hachette, devait initialement publier les mémoires de Woody Allen, elle s’était finalement rétractée après avoir reçu de vives critiques. Mais un autre éditeur va finalement prendre le relais et proposer le livre du cinéaste.

Le 2 mars dernier, Grand Central Publishing avait annoncé la publication d’Apropos of Nothing (« À propos de rien »), la biographie de Woody Allen. Mais l’annonce avait provoqué de vives réactions, dont celle du journaliste et auteur Ronan Farrow, le propre fils du cinéaste notamment à l’origine des révélations sur Harvey Weinstein.

En cause, les accusations d’agression sexuelle qui planent toujours sur Allen. Dylan Farrow, la fille du réalisateur, affirme depuis des années avoir été abusée sexuellement par son père lorsqu’elle avait 7 ans, ce que lui a toujours nié. Suite à l’annonce de Grand Central Publishing, Ronan Farrow avait affirmé que l’éditeur n’avait pas effectué les « vérifications » nécessaires sur le sujet.

Le journaliste avait immédiatement indiqué la fin de sa collaboration avec la maison d’édition, dont une autre filiale avait notamment publié son dernier livre, Les Faire Taire, sur le scandale Harvey Weinstein. Des employés d’Hachette avaient également manifesté devant le siège de Grand Central Publishing de New York pour protester contre la décision de publier le livre d’Allen.

Finalement, sous la pression, quatre jours après l’annonce, Hachette avait fait marche arrière, abandonnant l’idée de publier la biographie. Mais un autre éditeur est venu à la rescousse du cinéaste.

Arcade Publishing publiera finalement la biographie de Woody Allen

Arcade Publishing, une autre maison d’édition new-yorkaise, a annoncé publiquement la sortie du livre. Sa co-fondatrice, Jeannette Seaver, a pris la défense du réalisateur en déclarant dans un communiqué transmis à Variety : « En cette époque étrange, où la vérité est trop souvent balayée comme ‘fake news’, nous, en tant qu’éditeurs, préférons laisser la possibilité à un artiste de s’exprimer, plutôt que de céder devant ceux déterminés à le réduire au silence. »

Dans Apropos of Nothing, Allen évoque notamment les accusations d’agressions sexuelles dont il fait l’objet de la part de sa fille. The Hollywood Reporter, qui a déjà eu accès au livre, a notamment cité un extrait dans lequel le réalisateur affirme ne jamais avoir « levé le petit doigt sur Dylan », accusant sa fille d’avoir menti en inventant cette histoire de toutes pièces.

La décision d’Arcade Publishing, qui a très clairement pris position en faveur du cinéaste via sa co-fondatrice, risque encore de faire réagir. Parmi ceux susceptibles de monter au créneau, Dylan et Ronan Farrow devraient vraisemblablement protester contre cette décision.