Les Minions 2 : la bande-annonce et le synopsis officiel dévoilés

Bananaaaaa ! Le 8 juillet nous avons rendez-vous avec les petites bestioles jaunes les plus célèbres du septième art : les Minions. Dans cette nouvelle aventure, nous découvrirons l’enfance de Gru dans les années 1970. Et ça promet du très lourd !

Si vous en avez assez que vos enfants vous cassent les pieds et les oreilles avec Les Minions, manque de bol : ils reviennent en fanfare cet été. Après le succès tonitruant du premier volet sorti en 2015 (plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office), les charmantes petites bêtes jaunes seront de retour sur nos écrans dans la suite très attendue intitulée Minions 2 : Il était une fois Gru. Toujours réalisé par Kyle Balda, le fil reviendra, comme son nom l’indique, sur les débuts du plus grand super-méchant que le monde ait connu : Gru. On le découvrira, encore enfant, dans sa petite banlieue au milieu des années 70.

Les Minions 2 : le synopsis officiel

En plus de la bande-annonce disponible en tête d’article, Universal a également dévoilé un synopsis très complet sur ce qui nous attend dans ce deuxième volet :

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super-méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

Avec l’aide de Kevin, Bob, Stuart et Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire – ils vont développer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission.

Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire « Wild Knuckles », Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’entrevue tourne mal quand Gru leur démontre sa supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers « Wild Knuckles » lui-même, afin de trouver une solution. Une rencontre qui lui permettra de découvrir que même les super-méchants ont parfois besoin d’amis.

Hâte d’en voir plus ? Les Minions 2 débarque au cinéma le 8 juillet 2020 !