Moi, Moche et Méchant 4 cartonne au box-office, à quand Les Minions 3 ?

Suite au gros démarrage de "Moi, Moche et Méchant 4", "Les Minions 3" se prépare. Le film a même déjà un scénariste et un réalisateur. Mais surtout une date de sortie !

Les Minions 3 en préparation

Le dernier film en date de la franchise Moi, Moche et Méchant est sorti il y a quelques jours. Dans ce nouvel opus, Gru devient papa d’un petit garçon, Gru Junior, qui s’amuse à le tourmenter. Mais bientôt, il doit faire face à une situation bien plus grave. Maxime Le Mal, son ancien rival qui garde une profonde rancœur envers lui, menace le fils de Gru. Toute la famille de ce dernier doit alors fuir pour lui échapper.

Moi, Moche et Méchant 4 est sorti ce mercredi 10 juillet en France. Il était arrivé dans les salles une semaine plus tôt en Amérique du Nord. Et le film de Patrick Delage et Chris Renaud a réalisé un très gros démarrage au box-office. En un peu plus d’une semaine, il a déjà rapporté plus de 255 millions de dollars dans le monde ! Les studios Illumination et Universal Pictures n’ont donc pas hésité longtemps avant d’annoncer l’agrandissement de la franchise.

Déjà un scénariste et un réalisateur pour le film…

En plus des films principaux, la franchise autour de Moi, Moche et Méchant compte les deux spin-offs centrés sur les Minions. Or, Deadline rapporte qu’un troisième film sur ces personnages est en préparation. Celui-ci a même déjà trouvé son scénariste ainsi que son réalisateur.

Ainsi, c’est Brian Lynch qui se chargera d’écrire Les Minions 3. Il a déjà signé le scénario du premier film et a travaillé sur celui du deuxième. Quant à celui qui se trouvera derrière la caméra, il s’agira de Pierre Coffin. Lui aussi a réalisé le premier film sur les petits personnages jaunes. Il a également lancé la franchise principale, puisqu’il a mis en scène les trois premiers longs-métrages Moi, Moche et Méchant. C’est aussi lui qui s’occupe de doubler les Minions depuis leur introduction dans le premier film de la saga.

… ainsi qu’une date de sortie !

Les Minions 3 connaît donc déjà son scénariste ainsi que son réalisateur. Et ce n’est pas tout, puisque Universal a même déjà choisi une date de sortie pour le long-métrage. Ainsi, celui-ci sera dévoilé le 30 juin 2027 aux États-Unis. Il devrait être prévu environ à la même date en France.